史瓦帝尼「歪了」總理考慮與大陸建交？ 外交部回應了

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圖為賴總統在史國特使暨副總理札杜莉陪同下返國。（林佳龍臉書）

外媒報導稱我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，日前邀請美國經濟學者參與內閣研討會並發表應與中國建交之言論，總理戴羅素因此有意改變外交政策。對此，我外交部今（12）回應均有充分掌握政情；此一說法為該名外國學者個人意見，後續也進而引發史國國會議員的強力質詢等情。外交部也譴責中方，以經濟糖衣為誘餌，企圖分化我友邦。

南非的網路媒體《Swaziland News》稱，史國總理戴羅素日前邀請美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），對該國內閣進行非正式報告，具有史國經濟顧問身分的薩克斯建議史國盡快與中國建交，以藉此獲得經濟上的利益，戴羅素因此有意改變外交政策。

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對此，我外交部回應，外交部與我國駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。由於該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在後續引起多位史國國會議員強烈關切與質詢等情，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部也批，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦關係並打壓我國際空間；外交部對中方的行徑予以嚴正譴責。中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部補充，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識。我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。

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