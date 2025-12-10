「史艾瑪」林廷憶遭拍抽菸 疑有同居對象又甜摟經紀人

25歲女星林廷憶近年演出《影后》中「史艾瑪」一角走紅，她在劇中當小三和薛仕凌詮釋不倫戀，戲外被問到感情史，她曾自稱母胎單身，又改口空窗3年。近日，周刊接獲爆料指她其實有同居對象，雙方穩定交往多年，10月她又被拍和經紀人勾肩搭背摟腰在街上散步，引發好奇。

據《時報周刊CTWANT》報導，10月24日直擊林廷憶的同居人騎車外出洗衣，接著返家，不久後林廷憶和同居人一起下樓抽菸散步，當天下午同居人再騎車去拿送洗的衣物，晚間兩人叫了外送，又是同居人負責下樓拿食物，而林廷憶當天沒再現身。

令人好奇的是，10月14日林廷憶被拍和經紀人參加Netflix舉辦的金鐘派對，結束後林廷憶與經紀人並肩散步回家，互動親暱，還互相摟著對方一起行走。後來林廷憶接到電話，把手機放在和經紀人之間一起聽，不時林廷憶還開心勾住經紀人的脖子，不在意旁人眼光。而對於林廷憶是否有同居對象？經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

林廷憶2020年主演短片《雨水直接打進眼睛》出道，2022年獲得台北電影節獎「最佳新人」，近年因為演出《影后》走紅。對於在劇中細膩的感情表現，她表示自己其實沒談過戀愛，作品中和女同志的感情互動，靠過去和女生同學的互動來揣摩，她也表示學生時期沒有被男生吸引，雖然有被告白經驗，但她無感，心如止水。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

