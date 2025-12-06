「史艾瑪」林廷憶《影后》爆紅陷迷惘 悟出人生哲學

林廷憶《影后》一炮而紅，「史艾瑪」一角深植人心。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶坦言，「在討論聲量最高的時候反而最迷惘。」（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶悟出「見山是山」哲學。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶靠著《影后》一炮而紅、入圍金鐘獎最佳女主角，緊接著赴日拍攝《火星女王》，與男神菅田將暉合作，成為 NHK 極為少見的台裔女主角。短短幾年間，劇烈的變化接連而來，星途幾乎以「火箭速度」躍升，她也在一路奔跑與沉澱之間，逐漸悟出一套「見山是山」的人生哲學。

她形容那段時間快得讓人沒有「意識」，她回憶：「整個過程非常匆忙，像是一場派對，很快就結束了。」從禮服、紅毯到入圍的焦慮，她幾乎沒有機會深呼吸，就被推上舞台與鎂光燈前。雖然最後沒有抱回金鐘獎，但她並不覺得可惜。

她很清楚自己不是靠獎項滿足自己，「我接戲的標準就是要有共鳴。」她比任何人都更確定，她不願讓角色只是工具，而是希望找到自己願意替它說話的位置。至於外界常把「史艾瑪」貼在她身上，她其實並不排斥。「那是一個這麼好的角色，能被大家記住也很好。」

近期另一部熱門華語影集《回魂計》也有她的身影。參與跨國製作、到泰國拍攝，是她第一次真正體會「語言切斷」帶來的孤立。劇組之外，她幾乎難以與外界建立連結，她笑稱：「真的很像來到詐騙園區。」跨年夜的煙火在窗外炸開，而她坐在飯店裡看著那片夜空。「那種封閉感很真實，也讓我更靠近角色。」

到日本拍攝 NHK 日劇《火星女王》，則是一場全方位的重新組裝。非母語演出、演盲人、學吉他、唱歌，每一項都不是「挑戰」，而是必須。語言的現實比她想像得更殘酷「學了八個月日文，到當地發現完全不夠。」她逼自己把語言當成生存技能，每天記一句劇組常講的話。盲人角色也讓她的聽覺被迫打開，到最後她「聽得出別人是用哪隻手寫字」，成了那段時間最意外的收穫。

原以為日本劇組會用「外國人」的框架對待她，結果完全相反。「導演非常信任我。」那份信任像一道門被推開，讓她在陌生語言中反而表演得更自由。加上日本劇組從服裝到場務近乎完美的精準，「在劇組無論是什麼位置，每個人都以自己的工作為榮，就算只是訂便當，也會想辦法把自己份內的事做到極致。」讓她深刻理解所謂「職人精神」的重量。

暴紅後的一年，林廷憶其實比任何人都更迷惘。外界期待、角色壓力、語言挫折，不知不覺累積成看不見的重量。「在討論聲量最高的時候反而最迷惘。」她坦白說。不過也因此，她悟出「見山是山」的哲學。

她形容自己的狀態從一開始單純地「見山是山」，就只是單純投入表演之中，到因暴紅而迷惘成了「見山不是山」，懷疑別人找她是因為演技，還是因為名氣。最後，她重新找到自己喜歡表演的初心，「見山還是山」。能在短時間內穿過這樣的混亂，是極難得的。

林廷憶也提到自己的脆弱，例如「不是科班」曾在心裡變成陰影。「我以前幻想科班的人是不是有什麼隱藏工具，是我沒有的？」直到後來才發現，不論背景，每位演員面對的困境其實都一樣。「我已經進入下一階段，就是不管是不是科班，都要想辦法走下去。」迷惘像濃霧，會遮住方向，但當她重新找到起點，山又慢慢顯形了。

