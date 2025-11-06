「史艾瑪」真出國！林廷憶日劇《火星女王》同台菅田將暉飆戲

林廷憶作為新生代備受矚目的演員，近期成功進軍日本影視圈，與日本影帝菅田將暉共同主演NHK百年紀念大作《火星女王》。她在劇中飾演一位22歲視障女孩，自幼在火星成長，需要展現苦練8個月的日文演技。這部科幻劇集探討人類未來100年的想像，製作規模與卡司陣容堪稱頂級，更驚喜加入音樂人陳珊妮，與日劇女王宮澤理惠上演精彩對峙。

林廷憶同台菅田將暉飆戲。（圖／翻攝自NHK）

林廷憶在《影后》、《回魂計》等劇中都有亮眼表現，是新生代最受矚目的演員之一。她此次在NHK開台100週年紀念日劇《火星女王》中挑大梁，從三千名跨國演員的試鏡中脫穎而出，成功獲得女主角的角色。林廷憶在劇中飾演一位22歲視障女孩，這個角色自幼在火星成長，劇情將圍繞她前往地球與菅田將暉飾演的角色相遇展開。

在這部科幻劇集中，林廷憶不僅展現了一口流利的英文，更會使用她苦練8個月的日文演出。預告片中可以看到劇情設定探討了人類未來100年的想像，其中提到「他們在回歸地球的計畫對我們隱瞞，而留在火星上的人將會死」，增添了故事的張力與懸疑感。

值得一提的是，林廷憶僅在2年前才透過《有生之年》踏入影視圈，接著在《影后》和《回魂計》中都擔任重要角色，演技獲得廣泛認可。她更在釜山影展主辦的全球OTT大獎中抱走最佳新人獎，成就斐然。藝人鍾欣凌也特別恭喜她的成就。

陳珊妮劇中對峙宮澤理惠。（圖／翻攝自NHK）

這部《火星女王》的驚喜還不止於此，音樂人陳珊妮也加盟演出，將與日劇女王宮澤理惠上演精彩的對峙場面。這樣豪華的台日卡司陣容，讓觀眾對這部作品的期待值大幅提升。作為NHK百年紀念大作，《火星女王》的製作規模與卡司陣容都堪稱頂尖，將為觀眾帶來一場視聽盛宴。

