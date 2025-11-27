史蒂芬史匹柏欽點男主角！拍《重返沉默之丘》精神崩潰

《沉默之丘》最新正宗續作電影《重返沉默之丘》正式公布台灣定檔預告。（圖／車庫娛樂）





電影《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill）改編自全球暢銷千萬套經典遊戲《沉默之丘2》，由克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）執導，談到《重返沉默之丘》與2006年《沉默之丘》的不同之處，他表示：「我認為第一部電影就像一趟史詩般的恐怖之旅，而這一部比較像是深入發掘某些心理層面的恐怖。」台灣定檔電影預告正式公布。

英國男星傑瑞米爾文主演《重返沉默之丘》。（圖／車庫娛樂）

電影故事描述，在失去畢生摯愛瑪麗（漢娜艾蜜莉安德森 飾）後，傷心欲絕的詹姆斯（傑瑞米爾文 飾）始終無法走出陰影。然而某一天，詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出、充滿謎團的信。為了再見上瑪麗一面並找出真相，詹姆斯重返兩人當初邂逅的小鎮沉默之丘，卻驚訝地發現這個曾經風光明媚的世外桃源，如今已淪為一個被恐怖生物占據的荒涼異境。在少數倖存居民的幫助下，詹姆斯逐漸解開小鎮遭遇的恐怖謎團，但隨著真相逐漸揭曉，詹姆斯也深陷在沉默之丘隱藏的黑暗祕密和接踵而來的恐懼之中。

關於《重返沉默之丘》劇組，有一件讓克里多福蓋斯很驚喜的事：「我當初心想『好吧，我有很多關於這部電影的事要跟劇組解釋』，但實際上我根本不用這麼做。因為劇組裡有新一代的《沉默之丘》粉絲，這對我很有幫助。」這些年輕粉絲為本片投注許多熱情，他說：「劇組成員非常年輕，充滿活力與熱情，工作起來非常拼命。我是片場裡年紀最大的，每個人都玩過《沉默之丘》，我的主角們也是。」

英國男星傑瑞米爾文（Jeremy Irvine）曾主演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《戰馬》，這次他在《重返沉默之丘》裡飾演為了拯救摯愛而勇闖沉默之丘的「詹姆斯」，透露自己是《沉默之丘》遊戲的粉絲：「當他們邀請我演出時，我心想『天啊！14歲的我肯定會覺得這很酷』，我基本上就是因為這個原因才接下這份工作。」不過，他表示這個角色演起來很累人：「我的角色正在經歷嚴重的精神崩潰。」傑瑞米爾文認為，這是他參與過「最困難的電影」，殺青之後還特別到瑞士的水療中心放鬆。《重返沉默之丘》2026年1月23日全台上映。



