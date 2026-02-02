史蒂芬史匹柏獲葛萊美 完成美國演藝界大滿貫

導演史蒂芬史匹柏憑著紀錄片「約翰威廉斯：配樂大師」獲得葛萊美最佳音樂電影獎。 （路透）

本報綜合外電報導

第68屆葛萊美頒獎典禮昨天在洛杉磯登場，傳奇電影製作人、導演史蒂芬史匹柏，憑著紀錄片「約翰威廉斯：配樂大師」獲得葛萊美最佳音樂電影獎，完成極為難得的演藝界大滿貫。而饒舌歌手肯卓克拉瑪斬獲年度製作等5大獎，是最大贏家。

美國演藝界大滿貫包括4項大獎，分別是艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎，以及東尼獎，目前總共只有21人擁有此紀錄，現年79歲的史蒂芬史匹柏即使榮譽等身，如今也才是此一尊榮俱樂部的新成員。

史蒂芬史匹柏在他創辦的安培林娛樂公司IG帳號發表聲明表示：「這項肯定對我而言顯然具有深遠意義，因為它證實我50多年來熟知的事實：約翰威廉斯對文化和音樂的影響是不可衡量的，他的藝術造詣和遺產無與倫比。」

饒舌歌手肯卓克拉瑪今年再抱回5項大獎，包括年度製作、最佳饒舌專輯、最佳饒舌歌曲、最佳饒舌∕演唱對唱、最佳饒舌表演，得獎數來到27座，超越Jay-Z的25座以及肯伊威斯特的24座，成為葛萊美史上獲獎最多的嘻哈歌手。

波多黎各饒舌巨星壞痞兔則憑藉Debi Tirar Mas Fotos抱走最高榮譽年度專輯，創西語歌手紀錄。

怪奇比莉以《Wildflower》榮獲年度歌曲，這她第3度抱回該獎。女神卡卡也橫掃多項大獎，如最佳流行專輯、最佳舞曲流行錄音、最佳混音唱片。

動畫片「Kpop 獵魔女團」的暢銷歌曲「燦金」奪下「最佳視覺媒體歌曲」獎項，成為史上首支在此音樂最高殿堂贏得肯定的韓國流行音樂歌曲。

而西藏精神領袖達賴喇嘛以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」獲最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎，這是他首度提名就獲獎。「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」是達賴喇嘛的智慧語錄，融合印度古典音樂及世界各地藝術家作品的結晶。