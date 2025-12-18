史蒂芬史匹柏超神祕電影《揭密日》 故事大綱沒人曉得

艾蜜莉布朗飾演的氣象主播，在播報時似乎遭到外星人的附身，說出了外星語，等於跟世界揭露外星人的存在。（UIP提供）

很久沒有拍外星人題材的導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），2024年宣佈會開拍根據他個人原創想法的電影《揭密日》（Disclosure Day），但是電影劇情究竟是在講什麼呢？沒人知道，夠神祕吧！

儘管電影劇情保密到家，但是演員名單可是相當堅強，包括艾蜜莉布朗（Emily Bunt）、喬許歐康納（Josh O’Connor）、奧斯卡獎得主柯林佛斯（Colin Firth），以及二度奧斯卡獎最佳男主角提名柯爾曼多明（Colman Domingo），這些人完全沒有對外洩漏任何一個字。所以更讓外界好奇，到底是怎樣的故事，需要這些演員幫忙助陣？

史蒂芬史匹柏暌違多年，重返外星人題材路線。（UIP提供）

現在官方給的唯一線索是，「如果你發現我們從來都不是宇宙中唯一的生命，如果有人證明給你看，你會感到恐懼嗎？明年暑假，真相屬於70億人類，我們正在逼近…揭密日。」因此推測出，故事是關於外星人，這也是繼1977年《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）、1982年《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、2005年《世界大戰》（War of the Worlds），史蒂芬史匹柏再次拍攝相關的題材。當然這回風格又跟前作有著強烈的差別。

這部片的行銷手法也完全走突發事件風格，一如電影前導預告所暗示的劇情，先是在社群媒體上出現了大量的短影音廣告、再引導網友點入官方預告片。看起來艾蜜莉布朗飾演的氣象主播，在播報時遭到外星人的附身（還是隔空傳訊），從而引發整個地球的恐慌，原來外星人就在我們身邊？！總之在當今網路發達、爆雷不斷的世界，要拍出一部劇情保密到家的電影，本身就是相當有話題性，可以說成功引發廣大觀眾的好奇。

