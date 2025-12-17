史蒂芬史匹柏《揭密日》回歸UFO題材 艾蜜莉布朗、柯林佛斯共演揭開宇宙真相

《揭密日》集結《奧本海默》與《噤界》的演員工會獎得主艾蜜莉布朗，以及憑藉《王者之聲：宣戰時刻》奪下奧斯卡影帝的柯林佛斯共演。UIP提供

影壇傳奇導演史蒂芬史匹柏最新原創力作《揭密日》正式公開，預計將於2026年暑假與全球觀眾見面。這部備受期待的新片是這位78歲導演自2022年半自傳電影《法貝爾曼》後，再度回歸其最擅長的不明飛行物體（UFO）題材。

史匹柏在1977年曾以《第三類接觸》開創現代外星電影題材，隨後更推出《E.T.外星人》與《世界大戰》等經典，此次新作再次探討人類最深層的疑問：若我們並非宇宙中唯一的生命，真相被證實的那一刻，人類將會感到恐懼還是迎接希望？

好萊塢金獎帝后陣容 集結艾蜜莉布朗與柯林佛斯首度共演

本片集結了以《奧本海默》與《噤界》的演員工會獎得主艾蜜莉布朗，以及憑藉《王者之聲：宣戰時刻》奪下奧斯卡影帝的柯林佛斯。此外，演員名單還包括艾美獎與金球獎雙料得主喬許歐康納、熱門影集《不良姊妹》女星伊芙休森，以及二度入圍奧斯卡獎的實力派男星科爾曼多明戈。

雖然預告片中並未直接出現外星人或UFO，但透過角色的對話營造出強烈懸疑感，喬許歐康納飾演的角色直言人們有權利知道屬於全人類的真相。

影壇傳奇導演史蒂芬史匹柏最新原創力作《揭密日》正式公開預告，預計將於2026年暑假與全球觀眾見面。UIP提供

重現30億美元票房神話 大衛柯普再度操刀編劇

《揭密日》由史蒂芬史匹柏親自構思故事，並邀來老搭檔大衛柯普執筆編劇。大衛柯普過去曾與史匹柏合作過《侏羅紀公園》《失落的世界：侏羅紀公園》《世界大戰》及《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》等賣座經典，雙方聯手合作的電影至今已在全球創造超過30億美元的驚人票房。

大衛柯普同時也是2025年暑假鉅作《侏羅紀世界：重生》的編劇，此次再度與史匹柏合作，力求在原創劇作中尋求解題思路。製片團隊則由安培林娛樂五度入圍奧斯卡獎的克莉絲蒂馬柯斯可克里伊格與史匹柏共同出任，陣容極其堅強。

《揭密日》在製作過程中格外低調神秘，主要於紐澤西州及周邊地區拍攝。宣傳初期透過紐約與洛杉磯街頭的大型看板揭開序幕，以「一切都將被揭露」（all will be disclosed）作為標語，最新預告則選在詹姆斯柯麥隆新作《阿凡達：火與燼》上映前推出。這部揉合科幻寓言與時代意義的作品，被許多影迷認為是2026年全球最重要的電影盛事之一。



