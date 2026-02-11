史蒂芬金《迷霧驚魂》將被第三度翻拍 「史上最心碎結局」

驚悚電影《迷霧驚魂》於2007年上映，如今導演麥可弗拉納根（Mike Flanagan）將再次將這部史蒂芬金的經典作品搬上大銀幕，並由他親自擔綱編劇。

《迷霧驚魂》劇情描述，一座小鎮被濃厚而神祕的霧氣籠罩，霧中出現神秘怪物攻擊民眾。一群倖存者躲進當地的一間雜貨店避難，只見一個個到外頭的人慘死，身處絕境、無路可逃的他們，在有限空間盡顯人性善惡，而其結尾至今仍是影史上最令人心碎的結局之一。

《迷霧驚魂》結局令人心碎。（圖／劇照）

《迷霧驚魂》除了在2007年被導演法蘭克戴拉邦（Frank Darabont）拍成電影，也於2017年被改編成電視劇。如今導演麥可弗拉納根將賦予《迷霧驚魂》什麼新意或面貌令人期待，他可說是史蒂芬金的忠實粉絲，執導過電影《傑羅德遊戲》、《安眠醫生》、《查克的一生》，才剛將《魔女嘉莉》改編為迷你影集，也正籌備《黑塔》的電影和影集。

《迷霧驚魂》改編自史蒂芬金作品。（圖／劇照）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導