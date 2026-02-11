史蒂芬金《迷霧驚魂》將被第三度翻拍 「史上最心碎結局」
驚悚電影《迷霧驚魂》於2007年上映，如今導演麥可弗拉納根（Mike Flanagan）將再次將這部史蒂芬金的經典作品搬上大銀幕，並由他親自擔綱編劇。
《迷霧驚魂》劇情描述，一座小鎮被濃厚而神祕的霧氣籠罩，霧中出現神秘怪物攻擊民眾。一群倖存者躲進當地的一間雜貨店避難，只見一個個到外頭的人慘死，身處絕境、無路可逃的他們，在有限空間盡顯人性善惡，而其結尾至今仍是影史上最令人心碎的結局之一。
《迷霧驚魂》除了在2007年被導演法蘭克戴拉邦（Frank Darabont）拍成電影，也於2017年被改編成電視劇。如今導演麥可弗拉納根將賦予《迷霧驚魂》什麼新意或面貌令人期待，他可說是史蒂芬金的忠實粉絲，執導過電影《傑羅德遊戲》、《安眠醫生》、《查克的一生》，才剛將《魔女嘉莉》改編為迷你影集，也正籌備《黑塔》的電影和影集。
其他人也在看
《隧道大逃殺》虛擬棚+AI特效超逼真 莊凱勛看成片驚嘆：天崩地裂就在眼前
由導演錢人豪執導、金獎影帝莊凱勛領銜主演的全新災難冒險影視計畫《隧道大逃殺》，今（10日）於欣欣秀泰影城盛大舉辦前導片發布記者會。主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭等人悉數出席。該計畫獲文化部虛擬拍攝補助支持，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI技術，短短五分鐘的前導片便耗資新台幣四百萬元，展現台灣影視在科技與安全上的重大突破。
《百分之一》伊正抱著「馬力歐的頭顱」 把摯友永遠留在身邊
《百分之一相對論》7日播出的第六集，正式來到第二單元〈歡迎來到黎明別館〉的關鍵轉折。探員們深入調查一樁詭譎的家族爭產命案，隨著線索一一拼湊，埋藏百年的恐怖真相終於現身，楊強瑞（喜翔 飾）真正的身分是活過百年的楊聰（伊正 飾），而這場延續百年的「換魂計畫」，甚至將目標鎖定在年輕的孫貽（鄭煒齡 飾）身上，真相曝光後令人不寒而慄。
織田裕二戲齡40年 日版《水滸傳》「規格外」 驚嘆：前所未見
織田裕二戲齡40年 日版《水滸傳》「規格外」 驚嘆：前所未見
《隧道大逃殺》5分鐘就燒400萬 莊凱勛讚AI技術：天崩地裂在眼前
【緯來新聞網】全新影視計劃《隧道大逃殺》10日舉行發佈會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以
蕭煌奇升格人夫首過年！扮財神爺「陪愛妻回娘家」放話：紅包不能省
華納音樂旗下歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，精彩演出將於2月16日除夕夜播出。此次最吸睛的彩蛋，莫過於群星齊聚舞台合影留念，由蕭煌奇大師兄親自掌鏡，繼當司機後再解鎖新技能，笑說：「這張照片保證有感覺！」
新春後邀五院院長茶敘 總統：以和為貴化分歧為團結
（中央社記者溫貴香、游凱翔、吳書緯台北11日電）總統賴清德新春後將邀集五院院長茶敘，外界關注如何化解立法院僵局。賴總統表示，茶敘重在以和為貴、彼此存好心說好話，盼在良好氛圍下「化誤解為理解、化分歧為團結」，並呼籲在野黨應讓行政院版國防特別條例順利付委審查，既符憲政分工，也確保建軍需求的專業規劃，透過理性監督與修正，推動國家穩健前行。
丁噹推新歌經典自選輯 重編〈猜不透〉展現成長心境
全民情歌天后丁噹日前推出新歌經典自選輯《愛了100萬次的我》，專輯收錄4首全新創作、2首經典歌曲重編版本與1首翻唱作品，其中，長年盤踞KTV點播排行榜的〈猜不透〉，此次以全新編曲重新詮釋，從過往的虐心情緒轉化為歷經歲月沉澱後的灑脫心境。
賈永婕深夜哭了！轉發田秋堇還原林家血案影片 他邀「228來義光教會」
電影《世紀血案》因演員失言、未經授權即取材林宅血案等風波，引發輿論批評，台北101董事長賈永婕也有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史，今日（2/11）凌晨再轉發監察委員田秋堇最新受訪片段，呼籲台灣人更珍惜眼前得來不易的民主。前立委姚文智大讚賈永婕「有100%勝乎常人的勇敢」，並邀請賈永婕參加義光教會的228追思禮拜，接續站出來。
土城所長劉宗鑫遭女毒駕拖行殉職 家屬盼唯一死刑
新北市 / 綜合報導 2024年，時任新北市土城區清水派出所所長的劉宗鑫，值勤遭女毒駕撞死一案，新北地方法院一連六天密集審理，今(11)日將做出一審判決，劉宗鑫的父親和遺孀，在法庭上下跪痛哭。而肇事的陳姓女毒犯，出庭時卻一臉冷漠，甚至還傳出被關押時，曾表示「沒有難過」，還說有寫經書，有想和被害家屬道歉，但她否認有殺人意圖，甚至反控是殉職所長執意不放手，這番話讓被害家屬情緒激動，希望判處被告唯一死刑。 殉職所長劉宗鑫父親說：「我現在心頭很亂，因為今天是訴訟的最後一哩路，我要全心全意把精神放在那邊。」強忍淚水語代哽咽，懷著沉痛心情走進法院，他是前土城清水派出所，殉職所長劉宗鑫的父親，一連6天密集開庭，土城分局長沈明義，也親自到場陪在家屬身旁。因為今(11)日就要面對一審判決，2024年殉職所長劉宗鑫，盤查陳姓女毒犯，卻因對方拒檢想逃，所長緊抓車窗不放，被一路高速拖行，撞上施工護欄不幸身亡，記者VS.陳姓嫌犯說：「妳知道妳撞死人了嗎，妳知道妳毀了一個警察的家庭嗎。」毒駕撞死人還逃逸的就是這名陳姓女子，當時懷著身孕，卻說自己不曉得，遭關押時，還曾向監所人員表示，她沒有感覺難過反控是因所長要搜包包她拒絕，卻被刁難，承認當時有加速，但因被拉衣袖才失控，以為所長會放手，沒有意圖殺人。甚至還寫經文想和被害家屬道歉，但家屬怒控，這就是血淋淋的殺人案，庭上下跪痛哭，求法官判處唯一死刑，殉職所長劉宗鑫父親說：「困苦，悲痛，轉達給社會周知，讓社會祥和安定，這是我最感嘆的。」在法庭上，哭得肝腸寸斷，家屬不求高額賠償，只希望司法，能還給被害者一個公道。 原始連結
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死
改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民