史蒂諾斯報導釐清 台灣婦產科醫學會：非孕婦取藥、無長期處方紀錄

醫院示意圖。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 針對《中國時報》於115年1月5日報導指出「曾有婦產科醫師一次開立三個月份量之四級管制藥品史蒂諾斯（Stilnox）予孕婦，根本不合理！」一事，台灣婦產科醫學會釐清事實，進行相關查證後提出說明。

台灣婦產科醫學會表示，經向受訪之基層藥師協會 沈采穎理事長瞭解，她澄清報導中所指曾有婦產科醫師開立三個月史蒂諾斯（Stilnox）與孕婦之情形並不正確，實際上拿自費單去取藥者並非孕婦，藥師後來也未給予該藥物，只是她最近幾個月中印象比較深的事件，所以採訪時提出，也並非常態。原意在於提醒目前各科醫師皆可開立，應重視藥品使用與管制情形，並非專指婦產科。

廣告 廣告

另為進一步確認相關情形，台灣婦產科醫學會也向該事件所涉醫療院所院長查詢，並請其協助內部調查後回覆，院方表示院內並無對孕婦開立史蒂諾斯（Stilnox）之長期處方紀錄。

經諮詢馬偕醫院精神科李朝雄教授，他表示史蒂諾斯（Stilnox）是一種作用快速，藥效半衰期很短的安眠藥，好用但也容易導致依賴，因此一般失眠病人，並不宜作為第一線治療使用。而且可以改善失眠的藥物很多，可以的話，應儘量避免使用這種高成癮性藥物。

婦產科醫學會表示，臨床上確有可能需要開立有副作用的長期處方給孕婦用，例如孕婦經精神科醫師評估後，或其他疾病用藥經專科醫師評估過亦同，懷孕中婦女也知情其影響，但無更佳選擇情況下使用，因停止用藥可能的不利影響大於使用時，確實能開藥給生病的孕婦。且也符合目前全民健保藥物給付項目規定「非精神科或神經科專科醫師處方時：每日用量原則上不超過 1 顆。連續治療不宜超過 6 個月，除非病歷有明確原因並評估必要性。」且史蒂諾斯（Stilnox）若非由精神科醫師開立，多數醫療院所皆已設有更嚴格的醫院內部控管機制，例如馬偕醫院每次限開兩顆、臺大醫院限開一週等。

另有婦產科資深醫師表示，基於專業判斷，對於經評估確有需要之患者，如更年期造成之睡眠障礙，若一概限制僅能由精神科醫師開立安眠藥物。恐強迫患者得另外掛精神科門診，造成就醫的不便，甚至引發民怨，現行藥品相關規範若要更改，仍有全面審慎衡量之必要。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今晨台南僅8度！中南部比北部還要冷 專家揭4大主因

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….