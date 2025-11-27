史詩中的史詩！諾蘭拍《奧德賽》每天站12小時、海上4個月、用掉200萬英尺底片！麥特戴蒙：生涯最棒經歷！

1. 諾蘭《奧德賽》海上實拍4個月，用掉200萬英尺底片！

2. 男星驚嘆：諾蘭每天站12小時，沒看過他在片場坐下！

3. 麥特戴蒙力讚《奧德賽》是「生涯最棒拍攝經驗」！

【文／千尋少女】以《黑暗騎士》、《天能》到《奧本海默》不斷刷新電影語言的導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），再次展開更宏大的挑戰——將人類文明最古老、最具史詩性的希臘神話《奧德賽》搬上大銀幕。為了打造這部鉅作，諾蘭不僅使用超過200萬英尺（約 609.6 公里）的底片膠卷、歷時91天拍攝，更率劇組在海上作業長達四個月，以最原始、最真實的方式捕捉海洋的險峻與壯麗。飾演主角「奧德修斯」的麥特戴蒙（Matt Damon）也激動表示：「這是我職業生涯最棒的拍攝經驗！」

克里斯多福諾蘭的《奧德賽》預告片僅在電影院播放

諾蘭在接受《帝國》雜誌專訪時透露，他之所以選擇拍攝《奧德賽》，是因為電影史上仍存在未被探索的領域：「我從小看著雷哈利豪森的神話電影長大，但至今沒人用A級預算、好萊塢大製作與IMAX規格，呈現出真正具份量與可信度的神話。」這正是他決心開拍《奧德賽》的起點。

《奧德賽》劇照

為了讓觀眾感受奧德修斯那趟十年返鄉旅程的原始面貌，諾蘭直接把劇組帶往真實海域，展開為期91天的拍攝。他說：「我們用了超過200萬英尺底片。其中有四個月的時間，劇組都在大海上工作。」談及海上拍攝，他進一步指出：「我們讓飾演船員的演員們真的在海上拍攝，感受真正的海浪。大海既遼闊又可怕，也無比壯麗，氣候瞬息萬變，我們想捕捉古代航行的艱辛，以及踏入未知世界的冒險精神。

《奧德賽》劇照

與諾蘭合作過多次的詹姆斯瑞馬（James Remar）則分享他在《奧德賽》拍攝片場的驚訝觀察：「他從不坐下，每一顆鏡頭他都站在攝影機旁。冰島拍攝時也是如此。我們在海邊拍了12個小時，他從沒坐下過，每天都是這樣，天氣又超冷，大家都冷得要命。」

《奧德賽》劇照

這份專注也感染了整個劇組。斯瑞馬透露，片場延續諾蘭的一貫規矩：禁用手機、保持專注，劇組氛圍像一家人，「沒有鬆懈、沒有惡作劇，也沒有人喝醉或胡鬧，大家全神貫注做到最好。」

《奧德賽》劇照

第三度合作與諾蘭合作、這次更擔任主角的麥特戴蒙，對這次拍攝體驗讚不絕口：「不誇張地說，這真的是我職業生涯中最棒的經歷！」他也自信表示：「這部片絕對符合你對暑期大片的所有期待，既具娛樂性，又充滿濃厚的神話氣息！」

《奧德賽》預計2026年7月上映

