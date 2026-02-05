史詩反攻後又急殺！白銀暴跌17％黃金跌3％

▲黃金白銀今（5）日又遭遇急殺，現貨白銀價格一度大跌17％，把之前反攻的漲幅全數吐回，金價也跌了超過3.5％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在經歷上週的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於3日強勁回升，現貨黃金價格單日大漲超過5％，寫下2008年11月以來最大的單日漲幅。不過，黃金白銀今（5）日又遭遇急殺，現貨白銀價格一度大跌17％，把之前反攻的漲幅全數吐回，金價也跌了超過3.5％。

華僑銀行分析師Christopher Wong表示，市場情緒似乎在多數資產類別中轉趨疲弱，包括區域股市與金屬市場。他指出，「在市場流動性偏低的情況下，這樣的情緒變化形成了一種回饋循環，進一步放大市場波動」。

根據印度《經濟時報》報導，黃金白銀5日價格回落的原因有3：

1.美元走強。美元強勢反彈至近兩週高位，令以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴，削弱了貴金屬的上漲勢頭。

2.地緣政治緊張下降。美國和伊朗將在阿曼舉行會談，外界認為這有助於中東局勢降溫，進一步緩解了市場的緊張情緒，也讓貴金屬的避險功能降低。

3.川普與習近平通話重申美中關係良好。川普與習近平4日晚間通話，川普重申美中關係良好，稱通話內容非常積極，美中貿易戰之前推高了投資人對避險資產的需求，如今隨著兩國關係回暖，也削弱了貴金屬作為資金避險港口的上漲動能。

黃金白銀近期的暴起暴落，顯示出國際金融市場的迅速變化，渣打銀行分析師烏尼克里希南（Sudakshina Unnikrishnan）表示，在貨幣政策前景更加明朗之前，黃金價格「可能仍將持續波動」，不過，烏尼克里希南認為長期來看結構性驅動因素依然穩固，「我們仍預期金價將反彈」。

由於川普強調新任聯準會主席華許支持降息，「否則我就不會提名他了」，川普認為聯準會再次降息「幾乎毫無懸念」，若果真如此，這對貴金屬市場來說也是一項利多消息。

