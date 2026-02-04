史詩級反攻！黃金狂飆逾5%創18年最強紀錄

▲在經歷連續兩個交易日的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於週二（3日）強勁回升。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在經歷連續兩個交易日的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於週二（3日）強勁回升。由於基本面依然穩固，逢低買盤大舉進場，推動黃金邁向自2008年11月以來最大的單日漲幅。

市場報價表現

現貨黃金上漲5.2%，至每盎司4,906.82美元，儘管已從週一低點4,403.24美元大幅回升，但仍低於上週創下的歷史高點5,594.82美元。4月交割的黃金期貨收高6.1%，報每盎司4935美元。

現貨白銀上漲4.8%至每盎司83.23 美元。白銀在上週五甫經歷了史上最慘暴跌，單日跌幅達27%，隨後在週一又下跌了6%。

專家分析：長期牛市中的「修正」

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師格蘭特（Peter Grant）指出：「我將近期的跌勢視為長期上行趨勢中的修正行動。」他補充說，近年來推動金價上漲的許多基本面因素依然根深蒂固。

格蘭特進一步預測：「目前市場可能會進入一段盤整期。下方的4,400美元是重要支撐位，上方的阻力位則可能落在5,100美元附近。」

暴跌誘因回顧

貴金屬在過去兩天的劇震，主因是川普提名華許（Kevin Warsh）為任聯準會（Fed）主席，預計在5月接替鮑爾。投資者預期華許將支持降息，但會同時激進縮減聯準會的資產負債表。

此外，芝商所（CME Group）調高了貴金屬期貨的保證金要求，進一步對價格造成下行壓力。

未來展望與政府停擺

儘管近期波動劇烈，分析師普遍預期牛市將持續，黃金有望在今年晚些時候再創新高。

CPM Group管理合夥人克里斯汀（Jeffrey Christian）表示：「由於投資者對經濟與政治局勢仍深感憂慮，我們預期價格將以更穩健的節奏恢復長期的漲勢。」

黃金被廣泛視為避險資產，通常在低利率環境下表現良好。

同時，美國勞工統計局週一（2日）表示，由於聯邦政府部分關閉，原定於本週五公布的一月就業報告將延後。

其他金屬表現

現貨鉑金上漲3.4%，報每盎司2194.05美元。

現貨鈀金上漲0.4%，報每盎司1727.03美元。

