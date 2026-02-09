史詩級大勝！高市率自民黨獨拿316席

日本大選結果今天凌晨出爐。（圖／美聯社）





日本大選結果今天凌晨出爐，首相高市早苗寫下戰後最強政壇神話，她所率領的自民黨，單獨獲得316席次，不僅跨越三分之二的修憲門檻，執政聯盟的總席次，還橫掃國會超過四分之三。自民黨這次還贏到沒候選人在比例代表制名單不足，被迫讓了13席給在野黨。

8日晚間，自民黨各地候選人，紛紛爆出如雷掌聲，鮮花彩球全都出籠，因為黨魁高市早苗，率全黨在眾議院大選獲得史詩級大勝，當選榜單紅花貼到手軟，對於自民黨大勝選，高市沒有笑開懷，取得代之的是認真的表情，因為背負選民期待慎重道遠。

日本首相高市早苗：「對於看似有許多反對聲音的政策，我們一直向各位訴求並尋求支持。」

高市寫下戰後最強政壇神話，自民黨單獨豪取316席，不僅跨越修憲門檻，與維新會合計執政聯盟總席次，更橫掃國會超過四分之三。

甚至罕見贏到沒候選人，在比例代表制因為名單不足，被迫將13個席次讓給在野黨。

主持人：「萬歲，萬歲。」

自民黨這次拿下的席次密度，一舉超越2005年小泉純一郎的郵政大勝，和2012年安倍奪回政權的紀錄，正式宣告高市時代降臨，確認勝選後，高市首先發文感謝川普支持，川普也恭喜她大獲成功，說能為早苗背書是他的榮幸，表示永遠支持日本。

美國財長貝森特：「她是一位非常、非常重要的盟友，與總統之間有著極佳的關係。當日本強大時，美國在亞洲也會更加強大。」

高市的勝選，也讓美日同盟提升到新的高度，但日本真的完全偏向美國嗎。

對於參拜靖國，高市謹慎以對。

日本首相高市早苗：「我們正在努力營造這樣的環境。首先要取得盟友國家的理解，也要讓周邊國家充分理解。打造這樣的環境，是我的目標。」

而對於緊繃的中日關係，高市政府仍敞開對話大門，下一步高市將帶領全新自民黨展開新政，有了超強席次做後盾，未來推動外交安保政策，及經濟財稅改革，將有很大的助力。

