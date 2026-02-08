史詩級旅程！歷時518天途經16國 2法青年「徒步」到上海

2名法國年輕冒險家2024年9月從家鄉法國安錫（Annecy）出發，歷時518天、途經16個國家，幾乎全程以徒步穿越近1.3萬公里，在2月7日成功抵達上海外灘。現場爆出巨大歡呼聲，2人在黃浦江畔相擁慶祝完成這段史詩級的徒步旅程。

根據《法新社》與陸媒，上海當地酒吧工作人員透露，洪布洛特（Benjamin Humblot）與瓦索（Loic Voisot）已預訂場地，計劃與朋友們見面並慶祝完成這次旅程。被問到結束後首先要做什麼時，瓦索回答，「好好睡一覺！」

洪布洛特與瓦索10歲就認識彼此。某天晚上下班後聚會時，他們互相詢問「如果可以做任何想做的事，你會做什麼？」洪布洛特表示，當談到冒險時，腦中很快浮現了中國大陸，接著他們產生了徒步前往的瘋狂想法。

2人出於對「一場偉大冒險」的嚮往選擇辭掉工作展開這趟旅程，但不搭飛機，以避免助長航空業造成的環境衝擊。瓦索事後受訪時稱，很難相信這一切是真的，經過這麼長時間的思念，終於靠雙腳走到上海。

2人從法國家鄉出發。（圖／翻攝《紅星新聞》）

據悉，2人每天步行約45公里，每5到7天休息一次。除了因安全和後勤考量短暫搭乘巴士進入俄羅斯境內外，其餘路程幾乎都是步行完成。群眾募資與企業贊助協助支付旅程費用，沿途中他們的粉絲數也不斷增長。

28歲大陸女子高小姐加入了他們最後的步行行列並索取簽名，她讚賞2人「了不起，不僅有這個想法還真正實現了」。另一位羅女士則說，她在小紅書看到這2位法國人的帳號，覺得非常感動。她透露，自己從家裡走了2小時來見這對搭檔。

旅程中挑戰重重。瓦索提到，他們經歷了非常嚴寒的冬天，還必須穿越烏茲別克的沙漠，但以擁有堅持下去的意志力為傲。

2人在徒步途中紮營。（圖／翻攝《紅星新聞》）

2人上月接受陸媒訪問時稱，在他們眼中「中國就像世界盡頭」，因為那是徒步能走到的最遠地方。一路走到中國大陸的過程很有趣，「我們想傳達的訊息是，世界比我們習慣想像的更複雜，也有多種看世界的方式，中國文化與歐洲、法國文化迥異，這種差異讓他們反思自己的文化」。

雖然一路上都吃得不錯，但他們仍坦言很想念「法國乳酪」。2人都表示，他們完成的壯舉尚未完全消化，而且他們有意「或許繼續這場冒險」。

洪布洛特說，他們已抵達海洋，所以想著何不搭船繼續向東前往美國，然後徒步穿越北美，再跨越海洋回到法國，走回安錫，「形成一個完整的圓」。不過在此之前，他們還有一些更緊迫且更簡單的計劃。

