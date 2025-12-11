史詩級災難場面升級！《天劫倒數2：大遷徙》世界觀全面擴張

《天劫倒數2：大遷徙》2026年1月9日全台上映。（圖／車庫娛樂）





2020年《天劫倒數》中蓋瑞提一家經歷千辛萬苦終於抵達格陵蘭的避難所，逃過彗星撞地球的死劫，沒想到五年後，苦難尚未終結。面對日益險峻的極端氣候環境，蓋瑞提一家被迫再次踏上未知的危險旅程，穿過滿目瘡痍的歐洲平原，前往南法隕石坑尋找可能的乾淨空氣和水源。究竟他們能否在那建立一個延續希望的全新家園？還是災難性的輻射風暴，和殘破地表會先致他們於死地？續作《天劫倒數2：大遷徙》台灣正式定檔。

首集票房創紅盤，續集《天劫倒數2：大遷徙》強勢來襲。（圖／車庫娛樂）

本片前作《天劫倒數》在2020年12月新冠疫情最嚴重的時候上映：「如果你還記得的話，我們是在疫情爆發前拍《天劫倒數》的，當時我們對新冠病毒一無所知。」導演雷克羅曼沃說。「拍攝《天劫倒數》的時候，甚至沒人聽說過『新冠病毒』這個詞。然後我們眼睜睜地看著疫情蔓延，我當時嚇得魂飛魄散，心想：『誰會在災難期間去看災難片啊？』」但這部電影最終還是取得了超過16億台幣的奇蹟票房。

導演雷克羅曼沃始終將《天劫倒數》設定為以兩部曲的形式呈現：「我希望我能說我一直都打算拍成兩部曲，但其實我們當時我們只希望第一集電影能夠成功，同時又能將故事推進到物種滅絕事件。講述誰倖存下來，以及在一切都被夷為平地之後，他們是如何重建地球的。」他說續集的格局明顯擴大，預算也翻倍提升：「我希望我們能擁有像《沙丘》那樣已經成型的IP，這樣我們就可以拍一部宏大的兩部曲。」

第一集的結尾暗示世界各地的避難所都在為重返地面做準備，只是回歸後的世界將會截然不同，不僅是因為毀滅；更是因為地理環境本身已經改變了。正如導演雷克羅曼沃解釋的那樣：「有趣的是，恐龍時代的滅絕事件導致大陸的劃分發生變化，板塊運動也隨之改變，我們可以肆意地『破壞』這個世界，創造我們自己的烏托邦或反烏托邦。」

《天劫倒數2：大遷徙》也沒有略過倖存者長時間待在掩體裡對心理的影響，導演雷克羅曼沃分享：「我們遵循科學，讓時間流逝。直到人們意識到被囚禁在地下多年，會對人的心理造成怎樣的影響？當他們被迫遷徙，試圖尋找新的生存之地時，這些創傷又會如何影響他們？一個7、8歲的小男孩，現在13、14歲了，他的青少年時期除了水泥牆和地下之外一無所知，他的生活會是怎樣的？ 這些都是我們想要探討的問題。」

曾合作過《全面攻佔3：天使救援》、《天劫倒數》和《坎達哈行動》多部代表作的導演雷克羅曼沃和傑瑞德巴特勒，對彼此已經相當熟悉，當被問及合作融洽的關鍵時，雷克羅曼沃說：「我們倆都很固執，也很熱情。我們都熱愛這種類型的電影，喜歡在非凡的境遇中展現真實的人性。我們都喜歡那種扣人心弦的動作場面；他知道我力求真實。當人們問我，我的動作片有什麼特點時，我希望能賦予觀眾情感上的完整性，讓他們對動作本身產生共鳴。如果角色感到興奮，我希望觀眾也能和他們一起興奮，因為你們能對他們的經驗起共鳴。如果他們恐懼萬分，我希望觀眾也能感受到那種恐懼和害怕。」《天劫倒數2：大遷徙》2026年1月9日全台上映。



