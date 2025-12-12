史詩級詐騙判決出爐！南韓昔日「幣圈金童」遭美重判15年，名下加密幣崩盤引發1.25兆巨大損失

曾在幣圈擁有高人氣的Terraform實驗室共同創辦人權道亨（Do Kwon），因涉及公司在2022年讓旗下加密貨幣，發生高達400億美元（約新台幣1.25兆元）的崩盤詐欺案，在被引渡至美國受審後，11日由紐約法院做出判決，判處他15年監禁。而且，因為權屬於南韓公民，他在美國服刑結束後，返回南韓仍等面臨額外的詐欺官司訴訟。

主審法官恩格邁爾（Paul Engelmayer）在聽證會上，形容權道亨犯下的罪行，是一次「史詩級的世代詐欺」。

根據彭博報導，檢察官原本對權道亨求處12年刑期，但法官恩格邁爾卻認為，這個判罰「過於輕微」。恩格邁爾法官在聽證會上，向權道亨本人表示，「在聯邦司法調查歷史上，很少有案件造成比你更大的金錢損失。」

來自南韓的權道亨，從史丹佛大學畢業後，在2017年與丹尼爾（Daniel Shin）共同創立Terraform Labs。透過這個平台，推出兩款名為TerraUSD和Luna兩種加密貨幣，其中TerraUSD（UST）是一種「穩定幣」（stablecoin），設計上本應一直與美元維持1:1的掛鉤。

但他卻並沒有遵守這個規則，甚至在崩盤前一年，當幣值撐不住下跌之際，還祕密委託第三方企業「買入」TerraUSD，再對外謊稱成功透過程式恢復幣值，而這個謊言在2022年5月正式被戳破，兩款加密貨幣幣值也呈現嚴重崩盤，合計造成400億美元（約新台幣1.25兆元）巨大損失，事後權道亨各種對用戶的欺瞞行為，也被逐一挖掘曝光。

2024年11月21日。在韓國首爾的Bithumb加密貨幣交易所休息室，一名員工在看顯示比特幣和其他加密貨幣價格的電子看板。（AP）

美國檢方主張，權道亨旗下TerraUSD和Luna崩盤，是導致2022年「加密貨幣寒冬」的關鍵因素之一，也連帶引發弗里德（Sam Bankman-Fried）的FTX倒閉等多個連鎖反應。

由於用戶是在毫無徵兆下面臨崩盤，因此受害者人數非常可觀，而且不少人更是血本無歸。主審法官恩格邁爾透露，他在審理期間合計收到來自全球315名受害者的親筆信件，許多人都因這場詐欺案，失去了房產、退休儲蓄、醫療費用和大學教育基金。但與此同時，他也收到不少支持權道亨的「信眾」來信，在他看來、那些文字讀起來就像是邪教追隨者的話語。

全球第二大交易所FTX的擠兌與破產，造成加密貨幣空前的信心危機。（美聯社）

與美國檢方達成認罪協議的權道亨，名下1930萬美元（約新台幣6.02億元）存款與房產，將被美國政府沒收。此外，考量到Terraform實驗室一案牽扯賠償細節過於複雜，美國司法部門也不打算向權道亨索討400億美元（約新台幣1.25兆元）的受害者賠償金。

