史詩級跨年台東躍全台亮點 劉櫂豪：文化底蘊把旅人留下來

歌手張惠妹（圖）是2026台東跨年的成功關鍵。（圖／翻攝自台東縣政府官網）

前民進黨立委劉櫂豪今（8）日表示，台東縣自然環境山海圍繞，是全台各縣市中南島文化最豐富的地方，兼容並蓄了最多原住民族群，在台東能甩開大城市的喧囂，像2026跨年台東那麼成功，就是在地歌手彼此通力合作，對新的一年獻上最大祝福。

台東縣籍前立委劉櫂豪（圖）希望用文化與農業把旅人留下來。（圖／翻攝自劉櫂豪臉書）

2026年台東跨年晚會「東！帶我走」被譽為史詩級教科書全台最強跨年，除了53歲卑南族資深歌手張惠妹總策畫充滿號召力外，首創「零主持人」模式，把活動時段全數還給表演，她更親自上場獻上90分鐘高水準舞台表演，包含姊妹淘A-Lin黃麗玲、范曉萱、玖壹壹春風等金曲級陣容都來了，活動還結合原住民文化打造具備在地色彩的國際規格音樂盛宴。除了現場湧入超過10萬人次帶動周邊商機外，以線上觀看來講，儘管只有台東縣政府官方YouTube渠道，但好音樂不寂寞，竟最高同時超過28萬人在線，流量輾壓全台。

杉原灣海水浴場是台東縣5月東浪嘉年華預定地。（圖／翻攝自台東縣政府官網）

出身台東縣並擔任超過12年在地立委的劉櫂豪分析，台灣跨世代不少歌手都跟台東縣有一定淵源，如今這些從台東生長的花與樹落葉歸根，回到自己的家鄉擁有主場優勢，綻放出姿態在台上優雅地演繹，當然更自然又吸引人。

劉櫂豪直指，對六都人來說，台東縣或許偏遠甚至不曾來過，但這也是台東另類優勢，因為比工商發達根本比不過都市，不如展現20多萬人口的台東特色文化優勢。他舉例，台東的教會比例很高，或許可以吸引廣大基督弟兄姊妹，安排一趟台東之旅沐浴自然，利用走訪教會感受台東之美；即使一般民眾，也能參與台東縣府2026主推的「慢經濟」旅遊，五大旗艦觀光活動從海線、山線一路延伸到星空，享受全年不間斷的深度旅遊體驗。

劉櫂豪舉例，5月起「東浪嘉年華」將在杉原灣海水浴場為台東之夏鳴槍、6月更將在各鄉鎮遍地開花「星空音樂會」，讓好音樂徜徉全台東，接下來暑假除了Taitung Expo 台東博覽會正式展開外，鹿野高台也有各國造型氣球、飛行體驗與夜間光雕，將把美好的台東刻在每位旅人的心中。

劉櫂豪強調，台東的原住民族群全台最多，豐富的南島文化是一大亮點，不必和六都工商發展爭鋒，把農業特色和文化底蘊展現出來，展現「慢經濟」的迷人之處，就能把旅人留下來。

