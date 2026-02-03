史鏡觀瀾，勝己不殆––論國民研習中國歷史之價值／李魚豪

李魚豪

《孫子兵法·謀攻篇》云：

知彼知己，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼不知己，每戰必敗。

夫能否審敵觀我、通彼達己，

實乃勝負之幾。

是故，

以敵為師，

觀其勢，察其心，

取其所長，補吾所短。

敵之強，非為吾患，乃為吾鏡；

鏡明則形現，形現則心定。

故能見己之未見，悟己之未悟，

於對立之中求平衡，

於衝突之中得成長。

最終，勝非勝敵，勝在勝己。

夫研讀中國歷史者，非僅閱千古之陳跡，實乃「以銅為鏡、以人為鏡、以古為鏡」之功，於歷代興衰中觀照自身。

唯有在時間長河的衝突中，尋得見己未見之智慧，方能立於不敗。此即吾學史之真諦。

李魚豪

乙巳年臘月暮冬

筆於 臺北北投