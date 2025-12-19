史雪燕.蔡宗智搶選名間鄉長 藍營整合大考驗

南投縣 / 綜合報導

2026地方選舉，南投名間鄉開打，無黨籍縣議員蔡宗智，爭取國民黨支持，縣長許淑華也到場力挺，但國民黨黨內，前縣議員史雪燕，她之前因為雙重國籍，同時有中華民國國籍和中國籍身分，被內政部撤銷議員資格，史雪燕說那是政治迫害，認為她參選合法合規，至於國民黨怎麼整合，許淑華說，立法院目前在進行國籍法修法，就看修法結果如何。

南投縣議員(無)蔡宗智說：「我現在是以無黨籍下去參選名間鄉長，可是我會尋求國民黨與民眾黨的，以及無黨籍，在地最大的力量，下去整合。」他是無黨籍的南投縣議員蔡宗智，正式宣布要選名間鄉長，到場支持他的還有南投縣議長和縣長許淑華，挺他的人都是國民黨內重量級人物，但這一位國民黨的南投前縣議員史雪燕，也說要選鄉長。

南投縣前議員(國)史雪燕說：「國民黨來講，名間鄉算是很艱困的選區。」史雪燕說要以國民黨籍的身分選鄉長，蔡宗智是無黨籍但有一堆國民黨大頭力挺，這不就是要讓國民黨，黨內尷尬，而且史雪燕本身有雙重國籍的問題，同時有中華民國國籍和中國籍身分，先前因為涉犯國籍法，被內政部撤銷縣議員資格。

南投縣前議員(國)史雪燕說：「我如果不符合資格，內政部為什麼要通知我去，宣誓就職，發當選證書給我，所以這個很明顯就是，內政部的一個政治迫害，從始自終兩岸的關係，它就沒有國與國的關係。」

史雪燕認為她有中華民國國籍，參選是合法合規，才決定要以國民黨的黨員身分選鄉長。

南投縣長許淑華說：「史雪燕同志她的目前能否參選，或者是說，她在假設當選之後，一年之後，她是確定沒有辦法拿到，大陸的放棄國籍的證明，一樣是會被面臨到撤銷結果，所以現在我們還不確定立法院整體修法狀況。」

許淑華強調，目前立法院針對國籍法要進行修法，因此要看修法結果，才能知道史雪燕參選公職會不會有撤銷問題，到時黨內再來決定，要如何整合提名。

