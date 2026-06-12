右上腹悶痛、噁心想吐？婦痛到睡不著…確診「急性膽囊炎」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一名48歲女性日前因右上腹持續疼痛，合併噁心、嘔吐等症狀，自行服用腸胃藥後未見改善，甚至半夜痛到無法入睡，輾轉前往衛生福利部桃園醫院就醫，經抽血及腹部超音波檢查後確診為急性膽囊炎，隨即住院手術，術後恢復良好順利返家。

一名48歲女性日前因右上腹持續疼痛，合併噁心、嘔吐等症狀，自行服用腸胃藥後未見改善。（示意圖／AI生成圖）

該名患者表示，起初是在吃完油膩食物後感到腹部悶痛，原以為只是一般腸胃不適，未料疼痛逐漸加劇，後來連呼吸、翻身都會牽動疼痛，才察覺情況不單純。所幸及早就醫，避免膽囊發炎持續惡化，進而引發更嚴重的感染。

廣告 廣告

衛生福利部桃園醫院胸腔內科醫師許嘉宏表示，許多人面對腹痛時，常認為忍一下或服藥即可緩解，但若疼痛持續數小時，尤其集中於右上腹，並合併發燒、噁心嘔吐、食慾下降等症狀，應儘快就醫檢查。

許嘉宏指出，膽囊炎常與膽結石有關，當膽汁排出受阻，膽囊便容易發炎，典型症狀包括右上腹疼痛、發燒、噁心嘔吐，部分患者還會出現右肩痠痛或背痛，因而容易被誤認為胃痛、消化不良或吃壞肚子，導致延誤治療。

膽囊炎常與膽結石有關，當膽汁排出受阻，膽囊便容易發炎，典型症狀包括右上腹疼痛、發燒、噁心嘔吐。（示意圖／AI生成圖）

許嘉宏進一步說明，現代人飲食偏油膩、作息不規律，加上肥胖、高血脂等問題，均可能增加膽結石與膽囊炎的風險。腹部超音波是診斷膽囊疾病的重要工具，可協助觀察是否有膽結石、膽囊腫脹或發炎情形。若急性膽囊炎未及時處理，嚴重時可能導致膽囊壞死、腹膜炎，甚至引發敗血症休克，對健康造成嚴重威脅。

衛生福利部桃園醫院護理師張詩閔提醒，平時應養成規律飲食習慣，避免暴飲暴食及高油脂飲食，並維持適當體重與規律運動。張詩閔強調，若經常出現飯後腹痛、右上腹不適、消化不良或噁心想吐等情形，切勿輕忽或自行長期服藥，應及早就醫檢查，以免小病拖成大病。

更多中天新聞網報導

少年藏刀闖基隆法院！法警攔下釐清動機

苗栗大湖苗61線落石坍方「堆1樓高」 鄉長急籲改道

SK海力士又傳意外！清州廠失火4000員工及疏散