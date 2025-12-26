右上腹痛、黃疸是膽結石還是膽管結石？醫師教你分清症狀、治療策略與手術時機

許多患者在得知自己有膽結石時，第一時間便問：「能不能用內視鏡把石頭拿出來？聽說不用開刀？」也有人在準備接受腹腔鏡膽囊切除術時疑惑：「都要做微創手術切掉膽囊了，為什麼不能順便把膽管的結石一起清一清？」臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰指出，這些常見問題反映出民眾常將「膽結石」與「膽管結石」混為一談。然而，兩者位置不同、風險不同，治療方式更截然不同，理解膽道解剖與發病機轉，才能抓住真正的危險訊號。

膽結石與膽管結石位置和急迫性大不同

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰指出，臨床上常遇到民眾將「膽結石」與「膽管結石」混為一談。要釐清這個問題，首先要認識膽道系統。肝臟製造膽汁，儲存在膽囊（如同儲水槽），進食後膽囊收縮，將膽汁經由總膽管（如同主要水管）排至十二指腸幫助消化。

然而，結石「長的位置」不同，引發的症狀、治療方式與急迫性也截然不同。黃柏翰解釋，膽結石是指結石安靜地待在膽囊內，許多人可能終身沒有症狀。但是，當結石卡住膽囊出口時會造成膽囊炎，其典型症狀為右上腹（膽囊位置）在進食油膩食物後感到悶痛或絞痛，有時伴隨發燒，主要治療以外科「腹腔鏡膽囊切除術」為主。

然而，當結石從膽囊掉落，卡在總膽管這條主要幹道上就稱為膽管結石。這會導致膽汁無法排出，進而引發細菌感染，演變為膽道炎，屬於較為兇險的急症。其典型症狀，包含發燒畏寒、右上腹痛，以及黃疸（皮膚變黃、眼睛變黃、茶色尿）。若不及時處理，可能引發敗血症，危及生命。

「內視鏡取石」是什麼？

面對民眾最常提出的疑問——「能不能用內視鏡把結石夾出來？」黃柏翰表示，一般所稱的「內視鏡取石」其實是指「逆行性膽胰管攝影術及取石術」（ERCP）。ERCP是一種經由口腔的「進階版胃鏡」技術，醫師會將內視鏡伸入十二指腸，找到膽管的開口，再透過X光攝影確認結石位置，並使用特殊的器械將「總膽管」中的結石取出，使其排入腸道。

不過，ERCP主要用於處理總膽管，無法伸入膽囊內取出膽結石，因此膽囊炎仍需外科手術。再者，腹腔鏡手術是處理腹腔內的膽囊，而ERCP是從消化道內處理膽管，兩者位置與路徑完全不同，因此難以在膽囊手術時順便處理膽管結石。若要同時處理，手術範圍及傷口勢必會擴大，手術時間也會延長。

同時有膽結石與膽管結石怎麼辦？

若患者同時出現膽囊結石與膽管結石，又合併發燒、黃疸等膽道炎症狀，治療順序必須清楚。黃柏翰表示，如果病患同時有膽囊結石與膽管結石，特別是已經出現發燒、黃疸等膽道炎症狀時，通常會建議先做ERCP。目的是優先打通阻塞的總膽管，引流受感染的膽汁，解除敗血症的危機。等到感染控制穩定後，再由外科醫師安排膽囊切除手術，移除結石的根源。

預防膽結石從日常飲食做起

除了治療與急症處理，預防膽結石應從日常飲食做起。尤其已知有膽結石或曾發生膽道結石的民眾，更應定期接受腹部超音波檢查，以便及早掌握變化。以下提供幾點飲食建議：

定時定量、避免暴飲暴食

少吃油膩食物，減少膽汁濃稠沉積的機會

控制膽固醇，減緩膽固醇性結石形成

避免長時間空腹，維持膽囊規律收縮

如此一來，能讓膽囊適度收縮運作，膽汁較不濃稠、不易沉積，以減少膽結石的產生。他亦提醒，若突然出現右上腹劇痛（尤其飯後）、發燒畏寒，或是觀察到皮膚變黃、茶色尿等黃疸症狀，可能是膽囊炎或膽道炎的急性發作。此時切勿自行忍耐或拖延，應立即就醫尋求消化內科專科醫師的診斷與協助，以免錯過黃金治療時機。

資料提供：臺北市立聯合醫院

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：曾耀儀



