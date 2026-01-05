右側超車挨罵！ 雙方爆衝突 駕駛當街狠掐騎士脖

新北市 / 綜合報導

新北市三峽區昨(4)日上午10點多，大馬路上驚傳肢體衝突，王姓駕駛開車載著親友，因為想從右側超車，卻壓縮到機車的通行空間，高姓騎士因此心生不滿出口辱罵，沒想到王姓駕駛，不顧自己還在大馬路上，上前掐住騎士的脖子，騎士當下雖然沒有報警處理，不過警方表示，已經主動介入調查。

黑色機車跟銀色轎車，距離越來越近，眼看就要撞在一起，行車影片騎士頻頻回頭，騎士行經時緊盯車內，停下後還頻頻回頭，沒想到疑似就是這個舉動，引起駕駛不滿，王姓駕駛VS.高姓騎士說：「你說，你跟我說什麼。」車門一開直接衝向前，駕駛的手還狠狠掐向騎士脖子，情緒激動不斷叫囂，車上兩名乘客在旁幫腔附和，畫面全被前車的行車紀錄器拍下。

事發在新北市三峽區國慶路與國成路口，昨日早上10點多，事發前幾分鐘，轎車開著開著越來越靠右側行駛，機車騎士見狀還閃了一下大燈，不料遭到無視差點就要被撞上，原來王姓駕駛開車載著親友，想要從右側超車，因此壓縮到機車的通行空間，高姓騎士因此心生不滿出口辱罵，讓王姓駕駛氣得當街下車理論，雙方爆發肢體衝突。

三峽分局北大派出所所長李勁緯說：「經查雖尚未接獲相關報案，惟本分局獲悉後已介入調查，將釐清相關事證後依法移送偵辦。」據了解警方已經通知兩名當事人到案說明，遭到掐脖的騎士目前還未提告，但王姓駕駛右側超車，已經違反法規警方將舉發開罰。

