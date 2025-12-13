右側超車變追逃！白色小客車撞貨車後竟留零件現場落跑

男子擦撞停車貨車後拔腿就跑，警察追到家告發吊扣駕照。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市1名楊姓男子於 12 月 10 日早上 8 時左右，駕駛白色小客車沿文中路左轉龍安街時，發生一起引人關注的交通事故，事發過程中，楊男試圖從右側車道超車，但不慎擦撞停放在路旁的貨車，造成小客車後視鏡等零件掉落在路面。令人震驚的是，楊姓男子未依規停車處理，反而加速逃離現場，造成路面零件散落，險象環生。

警方接獲報案後，立即展開調查，並依程序調閱事故周邊監視器。透過影像比對，警方很快鎖定肇事車輛及駕駛人，隨後通知楊男到案說明。根據道路交通管理處罰條例第62條，肇事逃逸者可處新臺幣1000 元以上至3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

廣告 廣告

警方特別呼籲，無論事故大小，駕駛人都應立即停車並報警處理，以免觸法並承擔法律責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戀愛不能談錢？檸檬魚太貴惹怒男友 請客變買單風波網炸鍋

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

美光一年狂飆195.96％ 記憶體族群熱身預備「等這天」