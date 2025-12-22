右派團體「美國轉捩點」推舉范斯參選2028

保守派倡議團體「美國轉捩點」推舉副總統范斯參選2028年總統選舉，提早帶起2028年大選的議題。（美聯社）

距離下屆總統選舉還有三年，但右派團體「美國轉捩點」(Turning Point USA)已推舉副總統范斯(JD Vance)出馬角逐共和黨2028年總統候選人，這項決定也凸顯共和黨保守派分裂危機。

據有線電視新聞網(CNN)21日公布民調，2028年總統選舉共和及民主兩黨分別由范斯和加州州長紐森領先。

美聯社21日報導，保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的遺孀艾瑞卡‧柯克(Erika Kirk)在18日揭幕的2025「美國慶典」(AmericaFest)活動中，公開支持范斯競逐大位，贏得眾人歡呼認同；但旨在紀念今年9月遭暗殺的美國轉捩點創辦人柯克(Charlie Kirk)的四天活動21日閉幕之際，卻讓共和黨保守派內部分裂的危機比展望更明顯，無論對范斯或其他可能接替川普總統的人選皆然。

這場活動揭示共和黨未來幾年將面臨多項考驗，「讓美國再次偉大」(MAGA)運動正在分崩離析，維繫「川普聯盟」的路徑不明，共和黨人開始思考後川普時代的派系鬥爭。

眾人周末激辯MAGA是否該排除持反猶太立場的極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)等爭議人物後，范斯21日在「美國慶典」閉幕活動上表示，「我沒有列出一份譴責或封殺的保守派人士的名單，但譴責弄巧成拙的廉政測試(self-defeating purity tests)」。

范斯表示，「如果你熱愛美國，就會在MAGA運動中占有一席之地」。

NBC分析，過去十年來，共和黨的理念與川普密切相關；但礙於憲法規定的總統候選人競選規定，共和黨人開始思考後川普時代的共和黨走向。

柯克遺孀艾瑞卡18日表態支持范斯出馬角逐總統，並說希望范斯「以最具壓倒性的方式，當選第48任總統」。

「美國轉捩點」是右派的一股重要力量，該組織遍布全美的志工網路在初選早期階段非常重要，因為參選人需要基層的力量累積勢頭。

與會的新澤西州20歲少女基亞拉·瓦格納(Kiara Wagner)表示，「如果艾瑞卡支持范斯，那我也會照做。」然而，並非所有共和黨人都認同范斯。

肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)表示，范斯獲得推崇標誌著共和黨背離幾個世代以來奉行的有限政府、親貿易、低稅收傳統理念，並指共和黨應堅守根基，而范斯顯然與此相悖。

保羅接受美國廣播公司新聞網(ABC News)政論節目「本周」(This Week)採訪時表示，「所有這些支持關稅保護主義者，他們都熱愛稅收，所以他們不停地徵稅，吹噓稅收有多高，這些從來不是保守派的立場。」

