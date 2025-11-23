英國右派媒體巨頭即將誕生？砸210億台幣 每日郵報母公司收購每日電訊報

英國媒體界震撼彈！「每日郵報與通用信託集團」（DMGT）於週末證實，已與美國與阿布達比合資企業RedBird IMI達成一項5億英鎊（約新台幣210億元）的收購協議，目標為買下《每日電訊報》（The Telegraph）。一旦完成，DMGT將成為英國最具規模的右派媒體巨頭。

砸5億英鎊買《每日電訊報》

DMGT集團主席羅瑟米勳爵（Lord Rothermere）對收購《電訊報》早已心儀已久。他稱讚它是「英國最大、品質最好的大報」，他個人和家族對報紙有著「持久的熱愛」。

這筆交易金額約5億英鎊，主要用於償還RedBird IMI先前投入的資金。DMGT表示，此舉將為《電訊報》員工帶來急需的確定感與信心。

DMGT表示，將利用經營《每日郵報》線上訂閱的成功經驗，大力推動《電訊報》的線上訂閱業務。

DMGT承諾將對《電訊報》媒體集團（TMG）進行「巨額投資」，並計畫加速國際擴張，特別將重點放在美國市場。

阿布達比金援案破局 外資勢力退場

DMGT之所以能迅速展開排他性洽談，是因為先前由阿布達比支持的外資收購案在最後一刻破局。

RedBird IMI是紅鳥資本與阿布達比「國際媒體投資公司」（IMI）的合資企業。最初的協議是在2023年底達成。

然而，英國保守黨政府以阿布達比恐有新聞審查紀錄、影響言論自由為由火速介入。政府隨後修法，禁止外國勢力掌控英國報紙。

儘管RedBird IMI之後提出將阿布達比持股比例上限設為15%的修正方案，但由於監管審查進程緩慢，以及《電訊報》新聞編輯室對其主席與中國國家行為者的關係表示擔憂，該財團最終決定放棄收購。

DMGT則迅速表明，他們的資金結構中「不會有外國國家投資或資本」，將遵守英國的外國國家影響力（FSI）制度。

右翼帝國誕生：工黨與壟斷審查壓力山大

如果交易完成，DMGT的媒體帝國將囊括《每日郵報》、《i Paper》、《都市報》（Metro）以及《每日電訊報》。這將進一步鞏固英國媒體組織的右翼整合，對英國中產階級「擁有巨大影響力」。

自由民主黨發言人表示，他們對將如此多的議題設定權力集中在少數人手中感到懷疑。

因此，這宗合併案將立即面臨英國競爭與市場管理局（CMA）和Ofcom的嚴苛審查。分析師建議，DMGT可能需要出售《i Paper》和《都市報》來緩解監管機構對市場佔有率的擔憂。

文化大臣莉莎·南迪（Lisa Nandy）已承諾，將根據公共利益和媒體併購法規，審查所有新的收購方。

這也為英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）帶來了一個棘手的兩難困境。他若拒絕支持交易，可能會讓兩大右翼媒體成為更強勁的敵人。DMGT則相信，批准收購的理由是「令人信服」的。