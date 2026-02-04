右胸腫瘤快速長大！豬哥亮愛女謝金晶「穿刺檢查」報告出爐

謝金晶（左一）公佈檢查結果為良性腫瘤。（圖／豪記唱片）





已故秀場天王豬哥亮的40歲女兒謝金晶，昨（3）日趁著農曆年前與龍千玉、楊哲與陳淑萍一起逛春聯大街，她受訪時透露，最近摸到右胸有明顯硬塊，趕緊到醫院檢查；今日報告出爐，她也透過經紀人分享好消息，結果是「良性纖維腺瘤」並無大礙。

「星二代」歌手謝金晶昨日表示，之前做健康檢查時就發現乳房有0.5公分的纖維瘤，當時醫師告知她定期追蹤即可，沒有料到腫瘤會突然長大到3公分；近日她聽從醫師安排做穿刺檢查，樂觀看待病情，笑回如果檢查結果不好就要先訂一張歐洲機票去旅遊。

謝金晶穿刺檢查報告出爐，結果是「良性纖維腺瘤」，醫師建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了，原本想說檢查報告不好的話，想去歐洲大玩！」她感謝外界的關係，也呼籲大家要注意健康：「祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」



