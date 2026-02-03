右胸腫瘤迅速長大！豬哥亮女兒急就醫「穿刺檢查」曝病況

謝金晶透露健康亮紅燈。（圖／翻攝自謝金晶Instagram）





已故秀場天王豬哥亮的40歲女兒謝金晶，今（3）日趁著農曆年前與龍千玉、楊哲與陳淑萍一起逛春聯大街，她受訪時透露，最近自己摸到右邊胸部有一大顆硬硬的腫塊，趕緊到醫院檢查，目前正在等待檢查結果，不論最終結果如何都會保持樂觀看待病情。

「星二代」歌手謝金晶接受超音波檢查，醫師表示右胸硬塊約3公分大，立刻於隔日替她安排進一步穿刺檢查，目前已經順利做完全部檢查，預計明日會知道結果；謝金晶狂讚台灣醫療很棒、非常有效率。

謝金晶透露，其實之前做健康檢查時就發現乳房有0.5公分的纖維瘤，當時醫師告知她定期追蹤即可，但沒有料到腫瘤會突然間長大到3公分；朋友問她「假如（檢查）結果不好會怎麼樣？」她笑回要先訂一張歐洲機票，發揮正能量面對病情。



