右腦出血開左腦…陸男癱瘓近3年 家屬求償1300萬醫院拒賠

大陸內蒙古包頭一名男子因右腦出血接受開顱手術，怎知醫師卻誤將左腦打開，發現錯誤後才縫合左腦再開右腦。近3年過去，病患王先生至今仍躺在病床上，家屬要求醫院賠償300萬元人民幣（約1361萬元新台幣）遭拒絕。

病患王先生。（圖／翻攝《紅星新聞》）

根據《新民晚報》、《紅星新聞》等陸媒，事發在2023年1月31日，開貨車維生的王先生在家中意外摔倒。他雖然意識清醒卻無法爬起，妻子潘女士和女兒隨即將其送醫。診斷報告顯示，王先生右腦出血需立即手術，潘女士簽字同意。

廣告 廣告

醫院的手術記錄顯示，術前擬診右側內囊出血、頭部損傷等，術後診斷為右側基底節區血腫、左側額顳硬膜下血腫。王先生上午11點被推進手術室，下午5點醫師告知潘女士，王先生右側開顱後血腫清理乾淨，但關顱時左側鼓包需要探測，潘女士再次簽字。直到晚上10點多，王先生才離開手術室。

手術後7天再進行CT檢查時發現，王先生左腦有血。醫院雖解釋了原因，但潘女士及家人仍心存懷疑，找了其他醫院專家諮詢，卻被告知「左右腦開顱開錯了」。震驚且憤怒的潘女士找到主治醫生、科室、醫院，並找到醫調委，最終醫生和院方承認手術時先開了左腦。

王先生此前以開貨車跑運輸為生。（圖／翻攝《紅星新聞》）

包頭市中心醫院在蓋有醫院印章的「陳述答辯」中承認手術存在失誤，將患者左側開顱，術後出現左側硬膜外血腫。醫院曾建議家屬再次手術清除，但家屬不同意，持續保守治療。

「陳述答辯」並提到，目前患者左側肢體不能活動是由於右側基底節區血腫造成，且術前就已告知患者術後肯定偏癱。雖然因失誤左側開顱並出現硬腦膜外的血腫，但並未影響患者生命及甦醒，未造成肢體運動功能障礙。

術後，王先生身體左側基本癱瘓，右腿無力，只能在攙扶下行走十多公尺，且對話能力和理解能力都出現一定障礙，左耳也出現化膿情況。醫院曾向家屬表示會全力治療，不用家屬墊付費用。

潘女士近3年來每月會收到醫院匯來的護工費約1.8萬元人民幣，但自今年1月起，醫院停止支付護工費。潘女士稱，去年11月自己曾據律師的計算提出300萬元人民幣的賠償訴求，但遭院方拒絕，「醫院喊我們起訴」。

該醫院醫務科、院辦等多部門面對陸媒查詢時，均稱此事不歸他們負責。潘女士已向當地衛健委投訴，稱醫院存在開顱手術方向錯誤、消極治療等嚴重醫療違規違法行為，請求依法查處。她盼相關部門全面調查並認定事故責任、賠償金額，督促醫院支付全部相關損失，並追究主治醫生及相關人員責任。

延伸閱讀

NBA/明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年先發紀錄中斷

打進NBA的機會來了！首屆「未來之星邀請賽」台灣分區選拔4月登場

NBA/歐肥和賈霸都做不到！艾頓超狂表現創隊史紀錄 率湖人輕取暴龍