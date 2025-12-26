右腰痠痛+血尿 翁輸尿管卡4cm巨大結石

男子腰痠血尿就醫，手術取出1顆4公分巨大結石。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

68歲張姓男子因右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，檢查發現右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石。經右輸尿管取石手術與左腎體外震波手術，腎水腫症狀緩解，持續門診追蹤中。

「輸尿管管徑約0.5公分，卡住1顆4公分巨大結石已經很少見；患者竟然還不會痛，只以腰痠腰痛反應，幸好及時治療避免腎臟功能受損。」衛福部台中醫院泌尿科醫師簡維弘指出，台灣每9～10人就有1人有結石的困擾，主要與體質和水喝太少有關，好發於30～50歲的成年人，其中男性是女性的2、3倍。尤其每年夏天，因為流汗多水喝不夠導致結石發病的患者人數更是平時的1倍以上。今年因為暖冬、日夜溫差大，原本盛行於夏天的腎結石即使到年底依然幾乎天天都會碰到，甚至出現「滿天星結石」案例。

衛生福利部台中醫院泌尿科醫師檢維宏表示，管徑約0.5公分的輸尿管出現4公分巨大結石個案相當少見。（記者陳金龍攝）

簡維弘提醒，預防結石最好的方法為多喝水，成年人每天至少應攝取2000cc開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」；另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每3～6個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。