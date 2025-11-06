右腿靜脈曲張久治未癒 雷射搭清創助新竹婦人康復

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣58歲婦人因靜脈曲張，反覆治療未癒合，中國醫藥大學新竹分院前心臟外科主任翁啟峰今天說，患者右腿小隱靜脈逆流導致血流鬱積，經雷射封閉手術與清創合併防水敷料治療康復。

翁啟峰接受媒體聯訪表示，婦人長期受靜脈曲張困擾，雖已接受相關治療，卻於術後潰瘍持續惡化，即便多次清創與傷口照護，仍無法癒合，婦人就醫時腿部皮膚色澤變深，身體已極度不適。

翁啟峰說，經詳細檢查發現，患者右腿有1條血管小隱靜脈有逆流情形，造成血流鬱積與組織缺氧，是傷口遲遲無法恢復主因。

他指出，他以小隱靜脈雷射封閉手術，並合併進行傷口清創，同時，導入進階防水透氣敷料，避免神經末梢裸露造成嚴重疼痛；此外，還可促進傷口修復，減少傳統換藥不適。

翁啟峰提醒，靜脈曲張雖是常見慢性疾病，高風險群是久坐者、肥胖者等或職業為司機、教師、旅遊業者等，都須多留意，且應避免長時間久站久坐、定期運動促進循環，也要做好體重管理、均衡飲食。

翁啟峰表示，民眾若有發現輕微血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是初期或前兆，要及早就醫預防病程發展。（編輯：陳仁華）1141106