右轉撞飛80歲機車騎士！女駕駛遲未下車 網轟「還在找P檔跟手煞車」

彰化80歲阿嬤騎機車遭右轉車撞飛。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 彰化市大埔路發生一起交通事故，37歲廖姓女駕駛右轉時未禮讓直行機車，撞飛80歲的丁姓機車女騎士，肇事女駕駛疑似受到驚嚇當下呆坐車內不敢下車，還是熱心民眾協助擺放三角錐並關切倒地老婦人，網友怒嗆「駕駛還在找P檔跟手煞車在哪？」

警方獲報後立即與救護人員趕往現場，將丁姓女騎士送往醫院急救，所幸暫無生命危險，警方對雙方駕駛酒測值均為零，廖姓女駕駛未受傷，警方初步研判，事故主因是轉彎車輛未禮讓直行車，確切責任歸屬仍待進一步調查。

遭撞的80歲丁姓阿嬤被拋飛落地，由於撞擊力道猛烈，當下躺在地上無法動彈，。路過民眾紛紛上前協助指揮交通並通報警方，而肇事女駕駛疑似嚇到呆坐在車內。

影片曝光後引起網友議論，質疑轎車女駕駛未下車長達數分鐘之久，網友直言「撞到人還不趕快下來查看機車騎士狀況」、「可能手機還沒滑完」、「還在刪行車記錄器」、「駕駛還在找P檔跟手煞車在哪？」

