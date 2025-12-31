右轉轎車猛撞直行機車 彰化80歲阿嬤「連人帶車噴飛」畫面曝光

彰化80歲阿嬤連人帶車噴飛，肇事女駕駛嚇到呆坐車內。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市大埔路日前發生一起驚險交通事故，1輛準備右轉的自小客車，因未禮讓直行機車，瞬間釀成嚴重車禍，1名高齡80歲的丁姓阿嬤騎乘機車直行時，遭到37歲廖姓女子駕駛的轎車高速撞上，阿嬤當場被撞飛，連人帶車重摔在地，畫面相當怵目驚心。

根據警方調查，事故發生於彰化市大埔路一處無名巷口，當時廖姓女駕駛自巷內準備右轉進入大埔路，卻疑似未注意路況，也未依規定禮讓直行車輛，直接與沿大埔路直行的機車發生碰撞，撞擊瞬間力道猛烈，監視器畫面清楚拍下，丁姓阿嬤整個人被拋飛至路面，落地後翻滾數圈，隨即倒地不起，機車也滑行數公尺後嚴重損毀。

事故發生後，廖姓女駕駛疑似受到巨大驚嚇，一度呆坐在車內不敢下車，所幸現場有多名熱心用路人與附近居民見狀，立即衝上前關心傷者，有人擺放三角錐協助指揮交通，避免二次事故發生，也有人第一時間報案請求救援，展現社會溫暖的一面。

警方與救護人員接獲通報後迅速趕抵現場，將頭部及四肢受傷的丁姓阿嬤緊急送往醫院救治，酒測確認，雙方駕駛酒測值均為0，排除酒駕因素，廖姓女駕駛並未受傷，但其車輛車頭明顯凹陷、毀損嚴重，而機車右側車身也因撞擊變形。

警方初步研判，事故主因為轉彎車輛未禮讓直行車所致，但實際肇事責任仍需進一步調閱相關畫面與事證後釐清。警方也再次呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，轉彎時確實停看聽，特別是在巷道與主要道路交會處，更應提高警覺，避免類似憾事再度發生。

