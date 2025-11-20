右鎖骨旁硬塊 男肺腺癌轉移腦部

吳姓男子（右1）6年前診斷出第4期肺腺癌，採免疫療法合併化學治療後穩定控制腫瘤，日前重返職場。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

南投45歲吳姓男子6年前洗澡時摸到右頸鎖骨旁有個10元大小的硬塊，此外身體沒有任何不適，然而硬塊迅速變大急就醫，確診為第4期肺腺癌合併腦部多處轉移，突然的噩耗讓他面臨生離死別，當時他才39歲，2名女兒讀國中和國小，家裡還有老婆和媽媽，「我沒有退路，要和醫師聯手抗癌拚一拚。」

吳姓男子接受腦部放射治療與化學治療，歷經藥物副作用及骨轉移劇痛，台中榮總胸腔部團隊為吳男進行免疫染色檢測，發現腫瘤免疫指數(PD-L1)表現高，因此採取免疫治療合併化學治療。成功控制腫瘤、減輕疼痛，體力逐漸恢復，日前重返職場令他振奮。

台中榮總胸腔腫瘤科主任曾政森說，吳男為典型PD-L1高表現且無標靶基因突變的第四期肺腺癌長期存活病人。根據多國臨床研究結果顯示，相較於僅接受化學治療的患者，使用免疫治療者可延長約8個月的整體存活期，顯示免疫治療對此類病人具有顯著的長期疾病控制潛力，並為臨床治療策略帶來了新的希望與方向。

胸腔腫瘤科醫師李柏昕指出，精準醫療的核心在於「為每位病人找到最適合、最有效、副作用最小的治療」中榮研究顯示，若基因檢測能配對到合適的標靶藥物，不僅效果優於傳統化學治療，副作用也相對輕微，整體存活期相對傳統治療能更延長；即使無法配對到標靶藥物，免疫治療是一種透過解除腫瘤對免疫系統的「剎車」作用，重新喚醒免疫細胞攻擊癌細胞的治療方式，同樣展現令人期待的效果。