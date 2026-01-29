司委會告別時刻！翁曉玲頒「最佳夥伴」給黃國昌 綠委拒入鏡同框

立院司法及法制委員會迎來本會期最後一次會議，國民黨籍召委翁曉玲今日自贈錦旗給即將卸任的白委黃國昌，邀請綠委合照卻遭拒絕。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院本會期即將進入尾聲，明（30日）為本會期最後一天，立法院司法及法制委員會今（29）日召開本會期最後一次會議。由於民眾黨團總召黃國昌將依黨內「兩年條款」卸任立委職務，國民黨立委、司法及法制委員會主席翁曉玲在會議開始前，特別準備錦旗致贈黃國昌表達肯定，不過在合影環節，翁邀請在場民進黨立委一同合照，卻遭到當場婉拒，場面一度顯得尷尬。

立法院司法及法制委員會今日由國民黨籍召委翁曉玲排案審查《刑事訴訟法》部分條文修正草案。

翁曉玲表示，今日是本會期司法及法制委員會最後一次開會，回顧新國會四個會期以來，司委會成員在野黨多為原班人馬，尤其黃國昌長期投入司法法制相關議題，在法案審查與預算把關上都展現高度專業與認真態度。

翁曉玲也提到，自己在過去至少兩年的委員會運作中，從黃國昌身上學習良多，也相當感謝其對司委會的付出與貢獻。

她進一步指出，黃國昌即將卸任，身為主席與長期合作夥伴，特別準備一面小小的獎牌錦旗，象徵心意，也希望能與大家一同分享這個時刻。錦旗內容為「無敵金牌夥伴錦標賽最佳夥伴獎」，並寫上「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好，特頒此獎，以資表揚」，肯定黃國昌在司委會的表現。

不過，在錦旗致贈、準備合影留念時，翁曉玲一度邀請在場的民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜一同入鏡，但兩人當場表達拒絕，並未參與合照，陳培瑜直接揮手拒絕，場面一度尷尬，最終僅由藍委翁曉玲、羅智強陪同黃國昌合照。

