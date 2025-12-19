司委會建請彈劾卓揆 藍白再拋總統彈劾 ２制度高牆成最大關卡

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報道

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，在野陣營隨即擴大戰線，國民黨與民眾黨立委今（19）日正式宣布，將在立法院會提案彈劾賴清德總統。不過，依現行憲政制度，彈劾總統須先後闖過立法院與憲法法庭兩道高門檻，實務上通過難度極高，也讓這場政治攻防備受關注。

藍白黨團同時預告，將號召全體在野黨立委，在立法院議場前舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布正式啟動彈劾賴總統程序。（圖／鄧宇婷攝）

行政院長卓榮泰未副署立法院三讀修正通過的《財政收支劃分法》，引發藍白強烈反彈。國民黨與民眾黨立委昨（18）日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，譴責賴清德總統與卓榮泰，並建請將卓榮泰移送監察院彈劾。藍白黨團同時預告，將號召全體在野黨立委，在立法院議場前舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布正式啟動彈劾賴總統程序。

卓榮泰昨日回應，啟動副署權的核心目的，是讓相關爭議回到憲政體制內解決，並強調在野黨的後續行動，反而凸顯維持憲政機關正常運作的必要性，只要有任何憲政機制可以引用，他願意面對。總統賴清德昨日表示，期盼立法院能不分黨派支持總預算審議，並讓《財政收支劃分法》有再次討論的空間。

此外，在野黨完成記者會後，預計下周二於程序委員會正式提案，並力拚列入下周五院會議程，屆時將提出彈劾案的處理時程，並規劃召開全院委員會、公聽會等程序，整體戰線預估拉長至1個月後，送交院會表決。

在野黨同步推動彈劾總統與行政院長之際，監察院今也將巡察行政院，並就調查、彈劾、糾舉等職權行使情形對外說明，同時針對社會高度關注議題提出詢問，要求行政院說明回覆。

不過，彈劾總統在制度上門檻極高。依憲法增修條文第4條第7項規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理」。

目前立法院共113席立委，彈劾案須先取得至少57席提議，國民黨52席加上民眾黨8席，彈劾總統需要由全體立法委員二分之一以上提議，提議門檻並非難事；然而，第二階段須取得76席立委決議通過，民進黨單獨即有51席，藍白若要跨過此關卡，難度不低。

若立法院完成彈劾決議，後續仍須進入憲法法庭審理。依憲法增修條文第2條第10項規定，「立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職」。

此外，依《憲法訴訟法》第75條規定，「宣告彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意；主文並應諭知被彈劾人解除職務。評決未達前項同意人數者，應為彈劾不成立之判決」。若進入憲法法庭後，彈劾案需要由現有總額三分之二以上的大法官同意，判決彈劾才能成立。

然而，藍白主導修正並已三讀通過的《憲法訴訟法》，進一步提高憲法法庭評決門檻，除須大法官現有總額三分之二以上同意外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，形同為彈劾總統設下第二道門檻。

現階段憲法法庭僅有8名大法官，且賴清德兩度提名大法官人選，提名案未獲立法院同意，法定人數遲未補齊，憲法法庭停擺已逾1年未有判決。若立法院提出總統彈劾聲請，恐怕也將與其他釋憲案件一樣，暫時擱置，難以實質推進。

