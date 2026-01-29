司委會最後一會！翁曉玲頒「最佳夥伴」送別黃國昌 綠委當場拒入鏡

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院本會期進入倒數階段，司法及法制委員會今（29）日召開本會期最後一次會議，也成為一次告別時刻。隨著民眾黨立委黃國昌即將依黨內「兩年條款」卸下立委身分，國民黨籍召委翁曉玲在開會前特別準備錦旗公開致意，肯定雙方合作成果；然而在合影環節，民進黨立委當場婉拒同框，也讓場面一度顯得尷尬。

翁曉玲拿出一面紅色小錦旗，錦旗上寫有「無敵金牌夥伴錦標賽，最佳夥伴獎」。（圖／翻攝畫面）

司法及法制委員會明（30）日將隨本會期一同休會，今日會議也是本屆司委會最後一次排案。會議尚未開始前，翁曉玲先行致詞指出，新國會歷經多個會期運作，司委會成員變動不大，新國會四個會期以來，大多是在野黨原本人馬，其中黃國昌長期深耕司法法制議題，在法案審查與預算監督上投入甚深。

翁曉玲表示，過去至少兩年的委員會運作過程中，自己「從黃國昌身上學習很多」，也感謝對方對司委會的付出與貢獻。她提到，因黃國昌即將卸任立委職務，身為主席與長期合作夥伴，希望用一點心意，替這段合作關係留下紀念。

隨後，翁曉玲拿出一面紅色小錦旗，錦旗上寫有「無敵金牌夥伴錦標賽，最佳夥伴獎」，並強調「合作無間、默契滿分、不分彼此、有你真好，特頒此獎」，以資表揚，現場一度響起笑聲。翁曉玲也直言，黃國昌足為立委楷模，這兩年來讓她獲益良多。

在致贈儀式結束後，翁曉玲邀請在場委員一同合影留念，。不過現場的民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜傻眼，當場表達拒絕，陳培瑜更直接揮手示意不參與拍照，莊瑞雄也未上前。最終僅由翁曉玲與國民黨立委羅智強陪同黃國昌合影。

除頒贈黃國昌錦旗外，翁曉玲也一併向委員會專委致意。她指出，專委下會期將升任教育及文化委員會主秘，特別感謝其過去的協助與付出，同樣致贈紅色錦旗表達謝意。

