司委會追究行政院不副署責任 張惇涵：所謂「菩薩畏因，眾生畏果」

行政院決定不副署再修版《財劃法》，引發在野不滿，這週輪值立法院司委會召委的立委翁曉玲為此今（18）日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵備詢。不過，總統府昨已預告潘不會出席。對此，張惇涵表示，「菩薩畏因，眾生畏果」若當初立法院有邀行政院說明財劃法覆議案，完成理性討論，院長就不會不予副署；，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。

行政院秘書長張惇涵說「菩薩畏因，眾生畏果」，若當初立法院有邀行政院說明財劃法覆議案，完成理性討論，院長就不會不予副署。（資料照）

立法院司法法制委員會今早邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

張惇涵會前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的《財劃法》，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告，完成理性的討論，院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。

張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依憲法規定受邀備詢是責任；而總統府依照憲法增修條文規定，除預算案跟相關法律議案，不到立法院備詢也符合憲法規定。

張惇涵指出，無論賴總統、蔡前總統、馬前總統或陳前總統，總統府的立場皆是如此。行政院與總統府的立場一致，都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

至於前立法院長王金平稱「副署是行政院長的義務」。張惇涵說，許多法律學者已針對主權見解提出討論，憲法第37條也明文規定，總統依法公布法律須經行政院長副署，像他今天來立法院備詢，若有任何發言都須經過主席同意，但這個「須經」不代表主席一定要同意，法律見解應該很明確。

媒體問到，若行政院不副署，是否等同於一票否決多數民意？張惇涵回應，現行憲法增修條文第 3 條規定很明確，如果立法院不認同行政院長做出不副署的決定，能依《立法院職權行使法》提出釋憲，或依照憲法增修條文提出「不信任案」，因此相互監督制衡的機制是存在的，行政院沒有違憲或補正的問題。

總統府發言人郭雅慧17日下午則表示，關立法院司法及法制委員會於周四邀請總統府秘書長列席進行專題報告，總統府已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

