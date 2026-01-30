司徒建銘愛看墓 嘆常見不孝子孫

百萬YouTuber草爺邀請文史工作者司徒建銘開設新頻道《看你老墓》，為台灣首檔走訪各地墳場、尋找歷史人物、述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型頻道。司徒建銘談起創立頻道的契機，笑言草爺曾懷疑他是盜墓者，「我愛看墓，加上又很愛收藏名人書信、字畫，後來他發現我是真正在研究歷史，就決定要開這個頻道」。頻道曾邀請港星錢小豪、啦啦隊女孩、偶像女團、網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。

頻道邁入第3年，司徒坦言，很多人聽到他是介紹墳墓的都會退避三舍，他卻感嘆：「在墓園裡，我並不害怕忌諱或是撞鬼，但我最害怕的是這些先人們，會被大家遺忘」。

他常獨自前往山區看墓，表示墓地裡最可怕的不是鬼，而是「不孝子孫」，「我看過好多非常氣派又壯觀的大墓，後人沒有照顧維護、移居海外，導致墓地年久失修，墓況非常不好！每當經過這樣的墓地時，我都會很難過」，不捨先人生前的養育之恩，更感嘆他們逝世後留下龐大財產給後代子孫，卻慘遭子孫們敗光家產，導致墓地如此荒涼。

最讓司徒有成就感的，就是在影片拍攝過程中，受到海外的後代子孫委託他尋墓、代替後人祭拜、義務整理墓園等，「只要看見墓況殘破荒涼的，我都會自掏腰包帶著攝影、朋友，一起去替無人照料的墓地掃墓，光是割草、收拾風災傾倒的樹木、清洗墓碑、修復破損的墓地等，就要花好一段時間」，他也因此必須挨著被蚊蟲攻擊、野狗追逐、割傷摔傷、被虎頭蜂螫傷送醫等風險。

許多名人後代子孫為了感念司徒，贈與他先人所留下的珍貴書法、功績勳章、照片、印章、覆棺國旗、褒揚令，遷葬的墓碑石材等遺物，司徒感動不已，也承諾他一定會用生命守護這些先人的豐功偉績。