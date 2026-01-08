司改不能只打詐 司改會：速提名大法官

民間司改會對賴清德總統提出4點呼籲。圖為司法院外觀。（本報資料照片）

1月11日司法節前夕，民間司改會認為「司法」是人民對賴清德總統最不滿意的施政項目，8日對賴總統提出4點呼籲，應盡速提出司法院長及大法官人選，也強調司法改革不能只有打詐，應嚴肅面對司法困境及改革的停滯，請賴總統應履行選前承諾，重啟司法改革的社會對話，盡可能謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。

針對7位仍懸缺的大法官中，司改會表示，大法官並為司法院院長的缺位是司法改革停滯的重要因素，距立法院前次否決院長人選已達167天，司改會昨再次呼籲總統，盡速提出司法院長人選，也希望立法院應秉持理性、專業的態度審議其適任性，早日讓司法正常運作。

司改會指出，賴總統在2025年5月20日就職滿1周年時，多家媒體曾針對施政滿意度進行民意調查，民調結果不約而同指出「司法」是人民最不滿意的施政項目，即將到來的司法節，司改會指出「司法改革不能只有打詐」。

司改會認為，賴總統上台至今，並未見到行政院積極提出司改的政策及規畫，司法院方面，也因新院長被提名人難產，難有積極作為。執政黨手握行政資源，對司法改革的推動仍有責無旁貸的最大責任。舉凡改善司法過勞、犯罪被害人保障、人權法案研議等課題，無論執政黨是否為立法院多數，仍然有很大的發揮空間。執政1年多來，看不到賴清德總統領導下，無論行政院或司法院對司法改革及人權保障上，有通盤全面的構思與願景。

另一方面，在野黨立委主張推動司法改革，接連拋出法庭公開播送、羈押制度改革、終身監禁不得假釋等議題。無論這些主張是否得到社會支持，至少在野黨表達了改革的期待，司改會希望執政黨要利用這個機會，把司法改革共識作為朝野對抗僵局的破口，也唯有如此，才有機會回應民眾對司法改革的殷切期盼。