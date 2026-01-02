司改會肯定憲法法庭持續運作 籲3位大法官出席評議

針對憲法法庭於今天(2日)作成115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」，民間司改會發出聲明，肯定憲法法庭維持運作並保障人民權益，但也對蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3位大法官缺席評議表達遺憾，呼籲3人未來應出席評議，履行憲法之職責。

民間司改會發出聲明表示，憲法法庭作成裁判，乃盡其憲法上所應履行義務，因此於「新修憲訴法」失效後盡速再度作成判決，並處理關乎人民權益的重要憲法爭議，值得肯定，司改會也期勉憲法法庭繼續盡速作成保障人民權益的判決，以彌補過去「空白失落」的時間中，讓諸多已經等待許久的案件獲得救濟。

司改會也指出，本判決由5位大法官作成，另蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3位大法官仍拒絕參與判決評議，司改會深感遺憾。司改會說，既然「114年憲判1號」已作成正當、有效的憲法判決並拘束全國人民以及各機關，呼籲這3位大法官未來仍應出席憲法法庭審理案件之評議，以忠實履行其憲法所賦予的職責。

司改會也提醒，現今憲法法庭雖然尚得以維持運作，然而賴清德總統仍應盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。司改會呼籲賴總統應盡速與立法院進行實質協商，納入更多元的審薦代表，並儘快完成下次大法官提名作業。(編輯：宋皖媛)

