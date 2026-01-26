司改會質疑林宸佑案違反洩密 橋頭地檢署3聲明澄清





檢方偵辦《中天新聞》政治記者林宸佑涉共諜案，發現陳姓現役及退役軍人自2017年底起，疑似利用職務之便，將軍事與國家安全敏感資訊洩漏給中共人士，包括軍方裝備性能、演習資料及總統視察訊息，並收受金錢作為對價。檢方指出，林宸佑疑似提供新台幣數千至數萬元不等金額給予涉案軍人，再由軍人轉交相關資料給中國人士。林宸佑與現、退役共5名軍人訊後，均遭法院裁定羈押禁見。

司法改革基金會今天（26日）發布聲明指出，橋頭地檢署偵辦期間，部分媒體報導涉大量偵查中應保密細節，若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，而有嚴重違反偵查不公開原則的情形，籲請橋頭地檢、最高檢察署、法務部須盡速公開回應本案疑似違反偵查不公開原則的情形，對社會大眾進行說明。

對此，橋頭地檢署提出三點聲明，首先，依「偵查不公開作業辦法」明定，關於涉及國家安全、社會治安等社會矚目案件，經審酌公共利益維護或合法權益保護，認有必要時，偵查機關得就偵查程序、內容作適度公開或揭露。橋頭地檢署依該辦法規定，於民國115年（2026年）1月17日橋頭地方法院裁定羈押林姓記者及現退役軍人後，發布新聞稿就案情適度說明，已符合偵查不公開作業辦法規定。

再來，橋頭地檢署指出，有關陳姓中士涉犯國家安全法等案件，新聞稿未提及任何與林姓記者有關之訊息。

最後第三點，橋頭地檢署表示，關於媒體報載有關林姓記者涉犯國家安全法等案情節，因本案仍在偵查程序中，依法不便進一步對外說明及評論，「對於各界關於偵查不公開制度之討論與監督，本署均予以尊重，並感謝社會各界之關心與指教，亦盼各界能理解偵查程序之專業性與時效性，給予檢察官辦案之必要空間。」（責任編輯：王晨芝）

