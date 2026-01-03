司曉迪公開男神床技！第一名是他 網笑：只有他好棒棒 最後一名哭死

記者林宜君／台北報導

范丞丞（左起）、鹿晗、檀健次、林更新等人遭影射私生活不單純。（圖／翻攝自微博）

中國網美司曉迪日前拋出震撼彈，自稱與多名一線男星有過私密往來，點名包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，並公開疑似鹿晗的床上合照，相關話題迅速攻佔微博熱搜，引爆輿論譁然。

中國網美司曉迪近日在社群平台連續發文，高調喊話：「姐30了，頂流都睡完了！」。（圖／翻攝自Threads）

事件尚未平息，有網友發現一個同名為「iamroosie」的帳號轉戰社群平台X（前推特），接連發出露骨貼文，疑似針對多名男星的「床上表現」進行評價。該帳號語氣張狂，甚至寫下「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾了」等內容，引發更大爭議。其中，檀健次被形容為「頂尖」，張一山被稱為「人上人」，鹿晗、范丞丞則被評為「夯」，而因案入獄的吳亦凡則被標註為「NPC」。事件爆發後網酸，「所以檀健次好棒棒？」、「會不會下次公開公分數」、「這排行男神要哭了」、「最後一名的真心會哭吧！」

甚至接連發出露骨貼文，疑似針對多名男星的「床上表現」進行評價。（圖／翻攝自Threads）

不過，隨著討論持續延燒，司曉迪隨後又在微博現身，否認X平台上的「iamroosie」帳號與她本人有關，強調自己遭人冒充，相關發言並非出自她手。該X帳號目前已無法搜尋到，真實操作者身分成謎。針對爆料內容，遭點名的多位男星與所屬工作室陸續發布聲明澄清，否認相關指控，並表示將保留法律追訴權。不過，截至目前為止，尚未有公開的司法行動或律師函曝光。

