司曉迪又點名！屈楚蕭性癖、家暴醜聞再現 不忍反擊了

中國大陸網美司曉迪自爆與睡過多名大咖男星，沒想到在昨（3）日深夜又點名《如懿傳》中飾演五阿哥的男星屈楚蕭，質問他「是不是真的家暴？」讓人聯想到屈楚蕭過去曾被爆出有性癖好，甚至遭暗指家暴導致女方流產。對此，屈楚蕭工作室也發聲。

司曉迪點名屈楚蕭。（圖／翻攝自司曉迪微博）

司曉迪點名屈楚蕭。（圖／翻攝自司曉迪微博）

屈楚蕭工作室在今（4）日凌晨發布律師聲明，曬出判決書說明，「何女士於庭審中承認自己發布相關微博時並未懷孕，屈楚蕭先生亦未對其有暴力毆打行為。」另外，當時考慮對方並非公眾人物，公開案件細節可能會暴露隱私，所以沒有選擇公開。

屈楚蕭工作室曝光判決書。（圖／翻攝自屈楚蕭工作室微博）

屈楚蕭工作室曝光判決書。（圖／翻攝自屈楚蕭工作室微博）

未料，現在卻被相關人士拿來造謠，屈楚蕭方面才選擇公開判決書，「對於今日莫須有的種種謠言，我方與律師團隊均持續進行了取證工作，並將進一步維護藝人的合法權益。」最後更強調「望謠言止於智者」。

屈楚蕭工作室發聲。（圖／翻攝自屈楚蕭工作室微博）

屈楚蕭工作室發聲。（圖／翻攝自屈楚蕭工作室微博）

