司曉迪曾誤當小三！與「前正宮」女星同框 曝渣男劈腿內幕

相聲男星秦霄賢昔日劈腿前未婚妻女星辛雨錫、大陸網紅司曉迪遭抓包，如今兩女童框大聊內幕。（圖／攝自YT@嫂嫂請講SisTellMe）

大陸網紅司曉迪自曝「所有頂流都睡完了」、點名一連串男星，震撼大陸演藝圈。她先前上《嫂嫂請講》節目，揭露自己「談過最帥的2明星」，一個是相聲頂流Q先生（秦霄賢）、另一位是男團明星L先生，有趣的是，該節目主持則是秦霄賢的前未婚妻辛雨锡，司曉迪在當時則是誤當小三。「前正宮」和「前小三」其樂融融同框聊天談渣男「前任」，讓網友忍不住笑稱，「果然敵人的敵人是朋友」。

擁有120萬粉絲的大陸網紅司曉迪在《嫂嫂請講》節目上，自爆曾經交往過相聲頂流Q先生，以及男團明星L先生卻都慘被劈腿。其中的Q先生就是大陸27歲男星秦霄賢，曾同時交往節目主持人辛雨錫以及司曉迪，身為前未婚妻的辛雨錫直說抓包關鍵，「我當時點外賣，這時候他(Q先生)是不可能起來的，但卻顯示已送達，我就給外賣打電話，我說誰拿進去的？外賣員說女的」，然後轉頭直指司曉迪說「她拿進去的」。

廣告 廣告

司曉迪也還原當時經過，「有一天我睡意朦朧，然後一個門鈴響，某個人(Q先生)說你怎麼點外賣了，大早晨的，我說沒有啊，是你的點的嗎？」男方回應他沒有，結果司曉迪從外送員手上接過麥當勞，男方立刻圓謊，「我昨天預定了，我忘了」。吃完麥當勞後，Q先生隨即跟司曉迪說，「老婆這疫情怪嚴重的，我給你買個商務座，咱安全的回家」。2女同框重現經典的「麥當勞外送」事件，還原當時抓包秦霄賢劈腿始末。

回顧該事件，女星辛雨錫在前(2024)年9月26日曬出一堆證據，開撕秦霄賢劈腿成性，兩人從2018年3月14日開始交往並同居，指控對方在戀愛及孕期內出軌，並點名司曉迪是當時的小三之一。後來司曉迪自稱是受害者，被男方隱瞞單身人設所蒙騙，公開聊天記錄作為證據，並和「正宮」辛雨錫聯手，共同要求秦霄賢道歉。如今兩人同框大聊渣男，不只氣氛融洽，司曉迪還笑稱辛雨錫是「辛姐」、「我的老師」，網友看了不禁留言，「果然敵人的敵人是朋友」、「姐姐！想看都美竹後續和李雨桐第三期」、「咱們女的有情有意，被傷害了還能分享出來，讓別的女孩避雷」、「男的最懂這些彎彎繞繞」。

更多中時新聞網報導

肺癌年輕化 空汙、油煙是關鍵

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

蔡依林創演唱會天花板自豪給大家壓力