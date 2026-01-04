司曉迪爆吳亦凡「幫她擦屁股」...震撼內容瘋傳！男星深夜被點名涉家暴

娛樂中心／綜合報導

中國網美司曉迪近日突然自爆和多位頂流男神上過床，鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人都被點名，震撼爆料引起中國娛樂圈震盪。其中，司曉迪更發文談自己和吳亦凡的親密互動，表示對方不僅會餵她喝水、舌吻，還會幫她擦屁股，大尺度內容讓不少網友全看傻。

司曉迪談吳亦凡的大尺度內容引發譁然。（圖／翻攝自微博）

司曉迪表示，她跟吳亦凡當初透過朋友牽線互加微信，在認識的一個月內，對方多次邀她外出喝酒，起初她以各種理由婉拒，直到某次即將返鄉，她認為不好意思再拒絕，才答應赴約，而聚會期間雙方互動也逐漸親密，「他會為（餵）我喝水，會給我擦屁股，還和我舌吻。」最後，司曉迪替吳亦凡緩頰，表示外界對他的評價和自己所認知不同，隔空喊話：「你真的是最亮的那顆星，加油。」

司曉迪最新貼文又點名演員屈楚蕭。（圖／翻攝自司曉迪微博）

司曉迪的毀滅式爆料曝光後，遭點名的多位男星所屬工作室陸續發布聲明否認相關指控，並表示將保留法律追訴權。而隨著輿論延燒，司曉迪又突然刪除所有貼文，接著於3日深夜曬出兩張對話截圖，點名在《如懿傳》飾演五阿哥的演員屈楚蕭，質問對方：「是不是真有家暴」，並在留言區聲稱屈楚蕭曾對她閨蜜的閨蜜動手，但因自己私下與屈楚蕭交情不錯，才一直幫對方維持形象。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

