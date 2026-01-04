司曉迪睡遍頂流！卻遭男團成員劈腿 抓姦過程全說了

司曉迪（左）自爆遭男團成員劈腿。（圖／翻攝自微博）





中國大陸網美司曉迪驚天一爆成話題人物，她自曝睡過許多頂流男星，點名鹿晗、檀健次、林更新等，讓許多工作室連夜發出聲明，昔日言論也被挖出，她曾在節目中提到和男團成員L交往，沒想到最後慘遭劈腿。

司曉迪在《嫂嫂請講》中透露，當時閨密帶她去參加一個女明星的生日會，她一眼就看到外型帥氣的L先生，玩遊戲過程中，對方也開撩「我覺得妳眼睛很好看」，讓司曉迪直覺L先生對她有意思，因此以要先離開試探，果然L先生立刻向她要聯繫方式。

司曉迪提到，L先生24小時都在找她聊天，一個月後的情人節，兩人就確定關係。有一次司曉迪心疼L先生錄影辛苦，因此點了幾百塊的水果慰勞他，不過奇怪的是，當時L先生正在錄影，家裡不可能有人，但APP卻顯示已送達，表示已經有人簽收。

司曉迪立刻聯繫外送員，對方表示「一個漂亮的女生拿進去了」。後來L先生為了哄她，傳了一段影片，「我們昨天4、5個人，男男女女都有在玩遊戲，妳點什麼外賣啊，辛苦妳了。」沒想到她一保存影片後，發現影片是3月錄的，點外送則是4月發生的事情，直接戳破L先生的謊言。



