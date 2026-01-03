司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明

網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。

網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷（圖／翻攝自iamroosie微博）

司曉迪以帳號「iamroosie」活躍於各大社交平台，2日晚間先是發文指控演員林更新「給我的身因抑鬱造成嚴重的影響」，並曬出對話紀錄，表示：「我不怕你們任何事，道歉就行。」更直接標記林更新與其工作室，「給我公道。」

未料該則貼文只是開始，司曉迪又接續曬出疑似范丞丞的私下聚會影片，透露范丞丞是自己青春時間裡唯一喜歡的男孩，後又發文曬出疑似與鹿晗的床照，接續蔡徐坤、李汶翰、檀健次、黄明昊、王安宇、張一山都紛紛被牽扯其中，甚至扯出關曉彤目前與王安宇正在交往中。

網紅司曉迪（iamroosie）爆料扯出林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤、李汶翰、檀健次、黄明昊、王安宇、張一山（圖／翻攝自iamroosie微博）

由於牽扯的範圍極為廣泛，即便發文時間在深夜，依舊引爆陸網熱議，司曉迪期間還發文「嘻嘻嘻姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺嚕。」讓吃瓜網友一陣調侃「姐姐求教程」、「白天再爆料好不好，我們沒有男明星睡」、「還有嗎姐，沒有我真睡了」。

司曉迪（iamroosie）的爆料引發網路熱議（圖／翻攝自iamroosie微博）

被司曉迪點名的諸多藝人，在爆料貼文發出後迅速出面回應，范丞丞工作室緊急於3日凌晨三點發文，表示與司曉迪僅為點頭之交，並無單獨見面或私下往來，已訴諸法律取證；鹿晗工作室分別於清晨五點半、七點半發出兩則聲明，表示將以法律應對造謠和誹謗。

黃明昊、林更新、檀健次等人也都陸續發聲明駁斥爆料。被直指交往的王安宇、關曉彤，則是雙雙否認戀情。而司曉迪過去曾在節目《嫂嫂請講》自爆的感情故事，又被網友翻出討論。

范丞丞、鹿晗、檀健次、黄明昊、王安宇、關曉彤工作室，出面否認司曉迪（iamroosie）的爆料（圖／翻攝自iamroosie微博）

事實上，這並非司曉迪第一次捲入感情風波，在2024年九月，演員辛雨錫就曾發文指控相聲演員男友秦霄賢出軌司曉迪；2025年二月，司曉迪自爆與李汶翰交往的對話紀錄和行車紀錄，指控男方劈腿；2025年十月，再爆遭李雲迪帶到酒店實施齷齪勾檔，但並未提出實質證據。