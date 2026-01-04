司曉迪驚吐「吳亦凡幫擦屁股」 再揭《如懿傳》男星家暴

司曉迪自爆吳亦凡曾幫她擦屁股。（圖／翻攝自吳亦凡、司曉迪微博）





中國大陸網美司曉迪在新年拋出震撼彈，自爆睡過許多「頂流」男星，包含鹿晗、林更新、檀健次等，讓不少工作室連夜發出聲明。除此之外，司曉迪還提到跟吳亦凡認識的過程，甚至在喝醉時，對方還幫她擦屁股，露骨的內容讓網友傻眼「貴圈真的很亂，這句話太真理了。」

司曉迪透露和吳亦凡是透過朋友認識的，對方不停約她喝酒，起初她不停拒絕，最後因為推託不了而赴約，沒想到吳亦凡在酒局上非常照顧她，「我沒有覺得他是個壞人，他會餵我喝水、會給我擦屁股，還和我舌吻。」也因此直到現在，她都認為吳亦凡是「最亮的那顆心」，還喊話對方「加油」。

司曉迪提到與吳亦凡認識經過。（圖／翻攝自司曉迪微博）

隨著輿論狂燒，司曉迪突然將所有爆料貼文刪除，不過3日深夜，她又突然點名在《如懿傳》中飾演五阿哥的屈楚蕭，質問對方「是不是真的家暴？是不是真的變態？」更在留言區聲稱「他確實打我閨密的閨密了，只是我覺得我是他朋友，一直幫他樹立人設。」

司曉迪點名在《如懿傳》中飾演五阿哥的屈楚蕭。（圖／翻攝自司曉迪微博）

