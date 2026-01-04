司曉迪「睡遍頂流男神」卻遭男團偶像劈腿！抓姦現場曝光

娛樂中心／綜合報導

中國網美司曉迪近日突然自爆和多位頂流男神過從甚密，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新，引發中國娛樂圈震盪。司曉迪過去曾在節目《嫂嫂請講》透露，自己曾和L姓男團成員交往，沒想到最後卻抓包對方劈腿，讓她奉勸女生們還是要好好愛自己。

司曉迪（左）上節目踢爆男星劈腿。（圖／翻攝自微博）

司曉迪在節目《嫂嫂請講》提到，過去她曾和兩位男名星交往，一個是說相聲的「Q先生」，一個則是男團成員「L先生」。司曉迪表示，當時好友帶她去參加一個女明星的聚會，她一眼就看上外型帥氣的L先生，而L先生也瘋狂撩她，後來司曉迪使出欲擒故縱的手段，編造藉口要先行離開，L先生見狀馬上向她詢問聯絡方式，而司曉迪也如願換到對方的微信，兩人聊了一個月後火速確認關係。

司曉迪靠外送抓包L姓男星出軌。（圖／翻攝自司曉迪微博）

司曉迪某次心疼L先生錄製節目，特地點了好幾百塊的水果要給對方，沒想到卻因此抓包對方劈腿，「我知道他還在錄節目，家裡不會有人，結果怎麼顯示已送達，然後我就給外賣員打電話，我說你放哪了？外賣員說有人拿進去了，一個漂亮的女生拿進去了。」L先生得知劈腿的事情穿幫後，還拍影片謊稱當時家中有4、5個人，「男男女女都有，在玩遊戲，辛苦你點外賣了，我們都吃光了」，不過司曉迪馬上發現影片是上個月錄製，直接戳破男方謊言，火速斷開渣男。

